“Mio Dio | ma com’è possibile?” La foto horror che ha scioccato il web

caffeinamagazine

: Oh mio Dio, una persona che ragiona. Io sto sempre dalla parte degli agenti nelle nazioni democratiche e per questo… - vittoriozucconi : Oh mio Dio, una persona che ragiona. Io sto sempre dalla parte degli agenti nelle nazioni democratiche e per questo… - nemamiahkko : RT @gomininie: mia sorella sta giocando con barbie e spiderman e la conversazione tra i due è stata: barbie: oh mio dio ma tu sei spiderma… - orgvsmtae : RT @LittleLadyTerry: Mio dio non vedo l'oraaaa -

(Di martedì 12 giugno 2018) Ci sonografie che nascono per diventare virali, già pronte per essere condivise con il resto del mondo attraverso i social e fare incetta di like e condivisioni. Altre, invece, finiscono per fare il giro dell’etere quasi per caso, scattate senza particolari pretese e poi rimbalzate nel web tra i commenti sorpresi degli utenti. A questa seconda categoria appartiene sicuramente questa istantanea, discussissima dagli internauti. Il motivo? Provate a guardare bene. Se notate qualche metro più su di dove si trova il bambino con la sua bici, ignaro di tutto, c’è un’inquietante figura femminile che fa subito venire alla mente il fantasma di una donna appartenuta a un’epoca passata, dettaglio quest’ultimo rafforzato anche dal vestiario decisamente demodé. Laè stata realizzata dalla mamma del piccolo, una donna di nome Louise Lenton originaria di ...