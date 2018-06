Minori | Casellati | contrastare in ogni modo lavoro minorile

sportfair

(Di martedì 12 giugno 2018) Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “Sono circa 218 milioni i lavoratoriin tutto il mondo. Una cifra impressionante e drammatica che ci dà la reale dimensione globale di un fenomeno che è concentrato soprattutto nei continenti più poveri del pianeta, ma è presente anche in Europa e nel nostro Paese. Bambini, spesso molto piccoli, ai quali viene negata l’infanzia e la possibilità di un futuro migliore. In occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento delle, mi auguro cheparte politica, inStato, favorisca e metta in campo iniziative concrete perla vergogna di questa moderna schiavitù, perpetrata ai danni di chi dovrebbe vivere con gioia e serenità la stagione più bella della sua vita, circondato costantemente dagli affetti familiari e aiutato a sviluppare i suoi talenti e la sua personalità anche in ambito ...