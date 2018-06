Milano Ricerca di sponsor per la manutenzione dei parchi | ecco le linee guida

Milano : in auto contro folla ai giardinetti - ricercato autista : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - E' indagato per tentato omicidio e rissa l'uomo che oggi pomeriggio a Milano si è lanciato con l'auto su una folla di circa 200 persone riunite nei giardinetti in via Odazio, in zona Giambellino, a Milano. L'uomo, di nazionalità rumena, è riuscito a fuggire dopo la rissa

Milano : ricercato per violenza sessuale - arrestato : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - La polizia di Stato ha rintracciato ieri a Milano un 64enne e un 50enne cittadino di origine cinese destinatari di ordini di esecuzione pena. Il personale del Commissariato di Quarto Oggiaro ha arrestato, dopo sei mesi di indagini, il 64enne (latitante dal 30 dicembre 20

Milano-Bicocca spicca nella classifica U-Multirank per la qualità della ricerca : Didattica, qualità della ricerca scientifica e capacità di attrarre finanziamenti. Sono alcuni degli indicatori valutati al top da U-Multirank, la classifica internazionale indipendente finanziata dall’unione europea che prende in considerazione parametri come la percentuale di laureati, il tempo per completare i percorsi di studio, le pubblicazioni scientifiche, le collaborazioni internazionali, la mobilità degli studenti e l’impegno a livello ...

Milano - ingoia lametta - si fa ricoverare ed evade dall’ospedale/ Detenuto magrebino ricercato in tutta Italia : Milano, evaso Detenuto a rischio radicalizzazione dal carcere di Opera. Ultime notizie, caccia all'uomo fuggito. Il malvivente ha approfittato di un momento di distrazione(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:57:00 GMT)

Magnetic Media Network ricerca un Tecnico Help-Desk per le aree di Milano e Bergamo - : La società ha stretto partnership consolidate con i protagonisti del mondo IT: Apple, Cisco, Xerox, JAMF, IBM, Adobe, Aerohive e molti altri. Oggi è alla guida dei processi di trasformazione digitale ...

Kristina - cervello in fuga contromano : ricercatrice d'eccellenza da New York a Milano : Potremmo definirla "cervello in fuga contromano". Kristina Havas, classe 1976, è di New York, ma "i miei nonni erano italiani, di Verona". Il nostro Paese era nel suo destino: la donna ha...

Natale a Milano. Al via la ricerca di sponsor per piazza Duomo : Al fine di soddisfare le aspettative dei milanesi e incrementare ulteriormente un turismo di qualità verso Milano durante il prossimo

Alla ricerca della migliore offerta di ristrutturazione di un appartamento a Milano : Appartamenti nuovi da ristrutturare. Immobili datati in cui eseguire lavori di ristrutturazione. A Milano c’è grande fermento in questo 2018

Tumori - l’astronauta al compleanno dell’Int a Milano : spazio e ricerca - due mondi vicini : Così lontani, eppure così vicini. Cosa hanno in comune lo spazio con la ricerca scientifica? Lo spiega Umberto Guidoni, classe 1954, primo astronauta europeo a visitare la Stazione spaziale internazionale. C’era anche lui fra gli ospiti che hanno partecipato oggi nel capoluogo lombardo alle celebrazioni del 90esimo compleanno dell’Istituto nazionale Tumori (Int). E agli occhi di un uomo innamorato da sempre dello spazio diventa ...

Alla ricerca di Harry Potter - la magia arriva a Milano : Esiste una sala all’intero del castello di Howgarts che si chiama «stanza delle necessità». Se hai bisogno di qualcosa, qui lo trovi e la stanza stessa è un rifugio al momento del bisogno, invisibile però agli altri. È la più bella di tutte a pensarci e l’unica che davvero non si trova nella realtà. Il resto del mondo di Harry Potter invece si visita veramente. Il luogo più vicino, nel tempo e nello spazio, è per noi Milano. La mostra Harry ...

Bandi - borse di studio e assegni di ricerca Fondazione Adolfo Pini Milano - tutte le info : Voluta da Adolfo Pini , 1920-1986, , uomo di scienza e appassionato d'arte, di musica e di letteratura, la Fondazione ha infatti tra i suoi compiti principali il sostegno delle nuove generazioni in ...