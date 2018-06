Milano | incendia auto e scooter in centro | arrestato

liberoquotidiano

(Di martedì 12 giugno 2018), 12 giu. (AdnKronos) - La polizia dihaun 50enne con precedenti penali: gli agenti lo hanno sorpreso mentre stavando unoin via Jacini, a poca distanza da un'distrutta dalle fiamme in via Paleocapa, in zona Cadorna. Dalla visione delle telecamere di vid