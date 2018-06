Milano | in mille per i porti aperti Gino Strada | “Hanno idea dei rapporti umani fondati

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 giugno 2018) Oltre un migliaio di persone, donne, uomini e bambini, sono scese in piazza a, per protestare contro la decisione del Governo di non far attraccare la nave Aquarius in Italia. In Piazza della Scala, martedì sera, contro ichiusi di Matteo Salvini ha trionfato l’hashtag #apriamoi. “Non possiamo giocare sulla pelle dei ragazzini e delle donne”, ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali, tra i promotori della manifestazione. Tanti i milanesi d’accordo con lui: “Dobbiamo ribellarci a questo governo” ha dichiarato una donna, mentre un’altra ha affermato di non sentirsi “rappresentata da questo governo di mentecatti”., fondatore di Emergency, prima di lasciare la manifestazione ha dichiarato che “Questi signori hanno un’di rapsulla guerra in tutte le sue forme, una guerra contro i migranti”, la stessa che faceva ...