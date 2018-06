Milano | gli sprechi di Lombardia Informatica Bussolati | Pd | | «Chiudere la società»

Milano 2019. Servizio di assistenza educativa agli oltre 4.500 alunni con disabilità : Sono state approvate dalla Giunta Sala le linee guida per la formazione di un elenco di soggetti del Terzo Settore

Diritti tv - il Tribunale di Milano respinge il reclamo di Mediapro. Gli spagnoli : 'Preso dalla Lega un prodotto non conforme : Il Tribunale di Milano non torna sui propri passi e boccia il reclamo di Mediapro, confermando la sospensione cautelare al bando per i Diritti tv della Serie A della società spagnola. È questa la ...

Lega : Consiglio Federale riunito a Milano - fermezza sulla questione migranti : L'incontro per fare il punto sulla situazione politica, anche in vista del raduno di Pontida, fissato per l'1 luglio. Ma si parla anche dell'emergenza migranti -

Basket - Finale Scudetto 2018 : gara-4 tra la voglia di pareggio di Trento e le ambizioni di allungo di Milano : Dopo aver accorciato le distanze in gara-3, la Dolomiti Energia Trentino punta a pareggiare i conti nella Finale Scudetto contro l’EA7 Emporio Armani Milano in gara-4. Teatro della sfida sarà ancora l’ex PalaTrento, oggi BLM Group Arena. Negli incontri precedenti, entrambe le squadre hanno difeso il fattore campo. L’Olimpia, che con l’incontro di stasera vuole arrivare ad avere la possibilità di chiudere il discorso già ...

MELZO - 21ENNE SCOMPARSA : FIDANZATO SI IMPICCA/ Ultime notizie Milano : si teme omicidio-suicidio - gli indizi : MELZO, 21ENNE SCOMPARSA: FIDANZATO trovato IMPICCAto, si teme caso di omicidio-suicidio. Sono scattate le ricerche della giovane dopo il ritrovamento shock.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:02:00 GMT)

Trento Olimpia Milano / Streaming video e diretta tv : parola a Buscaglia e orario (playoff finale gara-3) : diretta Trento Olimpia Milano info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-3 della finale scudetto, playoff di basket (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:51:00 GMT)

Milano - si spoglia davanti alla Rinascente : arrestato 29enne : Un uomo di 29 anni, di nazionalità nigeriana, è stato arrestato oggi in pieno centro a Milano. L'uomo intorno a mezzogiorno si è presentato davanti alla Rinascente in via Santa Radegonda e si è denudato, iniziando a molestare passanti e clienti. Il responsabile della sicurezza del punto vendita, un rumeno di 30 anni, è riuscito a bloccarlo a fatica grazie all'ausilio di due colleghi fino all'arrivo della polizia. Quando gli agenti sono ...

Spread in rialzo - giù i bancari Milano maglia nera : Mercati. Tanti i temi caldi di questa seduta, dalla politica commerciale degli Usa, alla politica monetaria delle banche centrali fino alle proposte economiche del nuovo governo italiano. I mercati soffrono, ma è soprattutto Piazza Affari ad accusare la perdita maggiore -1,89%, nella ...

Tumori - Niguarda Milano : “Un mix migliora le cure di un raro cancro al sangue” : Un nuovo protocollo terapeutico contro un tumore raro del sangue, la macroglobulinemia di Waldenstrom, è stato testato in una sperimentazione clinica su scala mondiale che ha coinvolto 45 centri ematologici in 9 diversi Paesi, tra cui l’Italia. Il trial di fase III, appena pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’, è stato condotto su 150 pazienti e l’Ematologia dell’ospedale Niguarda di Milano è fra le ...

Prende in giro direttrice scuola su Whatsapp : "chi vuoi che se la pigli"/ Milano - figlia espulsa da materna : Prende in giro direttrice su Whatsapp nel gruppo dei genitori: figlia di 4 anni espulsa dalla materna. I provvedimenti comunicati alla famiglia dall'avvocato.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:44:00 GMT)

Un nuovo concerto di Michele Bravi a Milano : biglietti in prevendita per Piano B : Un nuovo concerto di Michele Bravi a Milano è in programma per il mini tour Piano B, atteso a novembre in due città italiane. Dopo il sold out doppio registrato per le prime due date annunciate, e previste rispettivamente a Milano e a Roma, un nuovo concerto di Michele Bravi a Milano si aggiunge a fine novembre. Domenica 25 novembre, Michele Bravi a Milano si esibirà al Teatro Principe, per il secondo evento in città. Il nuovo concerto è ...

Borsa : Milano - -1 - 6% - maglia nera in Europa - occhi puntati sul G7 e la Bce : ... il tema dazi che vede posizioni sempre piu' distanti tra gli Usa e gli altri Paesi e le preoccupazioni per un possibile rallentamento dell'economia dell'eurozona. Ad aumentare il clima di risk-off ...

Milano dice stop ai diesel e adotta gli occhi elettronici fermare le auto più inquinanti : Nel capoluogo lombardo nascerà una “Low emission zone” dove verrà vietato l’accesso ai veicoli diesel più inquinanti Milano è pronta a bandire le auto diesel, anche se in maniera graduale. La città meneghina lancerà la “Low emission zone” (area a bassa emissione di inquinanti) il 21 gennaio 2019, anche se in un primo tempo sarà in forma “soft”. A partire dal prossimo gennaio infatti sarà vietato l’ingresso al centro città ai veicoli diesel ...

5 Seconds Of Summer in Italia nel 2018 - un’unica data a Milano : info e biglietti in prevendita : Un nuovo concerto dei 5 Seconds Of Summer in Italia nel 2018! A sorpresa la band australiana annuncia una nuova data nel nostro Paese, in programma a novembre! Il gruppo formato da Luke, Ashton, Michael e Calum ha fatto tappa lo scorso marzo al Fabrique di Milano, in occasione del tour che ha anticipato il nuovo progetto discografico. Durante il concerto, la band ha ripercorso le hit passate e ha presentato al pubblico alcuni inediti che ...