Milan | Thiago Silva fa sognare i tifosi rossoneri | “sto bene al Paris Saint-Germain | ma

sportfair

: Milan femminile ????? Europa e Mondiale ?????? Rino Gattuso ???? Le parole di Thiago Silva ? Nell'Edicola Rossonera di ogg… - acmilan : Milan femminile ????? Europa e Mondiale ?????? Rino Gattuso ???? Le parole di Thiago Silva ? Nell'Edicola Rossonera di ogg… - DiMarzio : '#Gattuso sta facendo un grande lavoro' #Milan,?? le parole di #ThiagoSilva???? - 7593c267b7d644b : RT @PremiumSportHD: #premiumsport #Milan e un ritorno di #ThiagoSilva: 'Come potrei dire no?' -

(Di martedì 12 giugno 2018) Impegnato in Russia per i Mondiali 2018,ha parlato del suo futuro aprendo alla possibilità di tornare in maglia rossonerae il, un amore mai appassito. Ilha interrotto il capitolo rossonero del difensore brasiliano che, in futuro, potrebbe anche decidere di prolungarlo. A rivelarlo è proprionel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “l’età lasciamola pure ai documenti, in campo cambia tutto. Lì è un’altra cosa e io ci sono ancora, eccome se ci sono. Sarò ancora protagonista. LaPresse/Spada Ilè nel mio cuore e lo sarà per sempre. Sono un grande tifoso e seguo ogni vicenda con grande trasporto: il calcio italiano ed europeo ha bisogno del vero. La strada è lunga, ma certe problematiche sono da mettere in conto quando si cambia tanto: non è mai semplice per i giocatori, ...