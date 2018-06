Milan | accordo con il CNEGF | si punta allo sviluppo del calcio in Cina

Calciomercato Milan - ufficiale il rinnovo di Romagnoli : nuovo accordo fino al 2022 : Alessio Romagnoli e il Milan, una storia destinata a proseguire ancora. Protagonista con la maglia rossonera negli ultimi tre campionati, il difensore classe '95 ha prolungato il suo contratto con il ...

Calciomercato Milan - novità in attacco : ci sarebbe un accordo con Memphis Depay Video : Il Milan, nonostante i problemi societari e l’attesa del verdetto dell’Uefa, continua a essere molto attivo sul mercato. I dirigenti rossoneri hanno intenzione di rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso, puntando principalmente a migliorare il reparto offensivo. Proprio in quel reparto [Video] il Milan ha palesato i maggiori problemi durante la scorsa stagione, quando il migliore degli attaccanti è stato il giovanissimo Patrick Cutrone. La ...

Nuova vita per Reina - lo spagnolo rivela : “riporteremo il Milan in Champions. De Laurentiis? Non andiamo d’accordo” : Pepe Reina ha parlato della decisione di accettare l’offerta del Milan, rivelando poi alcuni particolari del suo rapporto con De Laurentiis Esperienza al Napoli terminata, Pepe Reina riparte dal Milan cominciano un nuovo capitolo della propria carriera. Il portiere spagnolo vivrà prima l’esperienza Mondiale per poi vestirsi di rossonero, con l’obiettivo di riportare in Champions il club di Yonghong Li. Intervistato dal ...

A2a : accordo da 11 - 5 mln per nuova illuminazione Led a Garbagnate Milanese : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Nel comune di Garbagnate Milanese arriva la nuova illuminazione a led. A2a illuminazione pubblica ha siglato un accordo con Acsm Agam e l'amministrazione comunale per la gestione degli impianti d’illuminazione pubblica sul territorio. Lo rende noto A2a, precisando che l

Milano : accordo Prefettura-Abi per prevenzione criminalità in banca : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - Un protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità in banca. E' quello che verrà siglato domani, martedì 22 maggio, alle ore 12, tra il prefetto di Milano Luciana Lamorgese e Abi-Associazione bancaria italiana, nell’ambito del convegno Abi 'Banche e sicurezza

Milan - accordo con il Guizhou Hengfeng : insieme per crescere i giovani : La partnership stipulata tra il Milan e il club che milita nella Super League cinese punta a esportare in Asia il know how del settore giovanile rossonero L'articolo Milan, accordo con il Guizhou Hengfeng: insieme per crescere i giovani è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - firmato un accordo di collaborazione con il Guizhou Hengfeng : A differenza di altri club ha dato sempre un lato tecnico ai rapporti con i club nel mondo, quindi non solo un rapporto commerciale. E' stata una precisa scelta fatta in passato, ora ci occuperemo a ...

Milan - firmato accordo di collaborazione con il club cinese Guizhou : stato ufficializzato con una conferenza stampa l'accordo di collaborazione tecnico e sportivo tra il Milan e Guizhou Hengfeng. La partnership sottoscritta da Wen Xiaoting - presidentessa del club ...

Milano - tra i gazebo M5s-Lega : divergenze su reddito di cittadinanza. Ma su migranti e Berlusconi sono tutti d’accordo : Dopo l’accordo per il contratto di governo, la Lega ha organizzato i gazebo per permettere ai cittadini di esprimere il proprio voto (a favore o contro) a proposito del documento siglato tra Salvini e Di Maio; il Movimento 5 stelle, invece, ha allestito punti informativi per spiegare i capitoli del contratto (gli iscritti avevano già espresso il loro parere sulla piattaforma Rousseau venerdì 18 maggio. A Milano, tra militanti ed elettori ...

Bozza di accordo Lega-M5S - su lo spread Milano a -1 - 5% - la benzina sopra 1 - 6 euro Il commento - Se si scherza con il fuoco : Piazza Affari parte in rosso e segna la performance peggiore in Europa in calo dello 1,5% in scia dell’incertezza politica. Sale lo spread e gli aumenti del petrolio fanno alzare anche i prezzi alla pompa

Moto Energica a Milano - secondo accordo commerciale italiano : Teleborsa, - Sbarca a Milano Energica Motor Company S.p.A. La casa costruttrice di Moto elettriche ad elevate prestazioni ha siglato un accordo con HP Motorrad per la vendita e il noleggio delle Moto ...

