Migranti | Ue contro l Italia Macron ' Irresponsabile' I socialisti a Salvini

Migranti - scontro sui social fra Saviano e Toninelli. E Salvini interviene : ... 'Aiutare significa fare un braccio di ferro prendendo in ostaggio donne e bambini? Rischiare sulla loro pelle senza sapere, ancora oggi, che fine faranno? No Toninelli, questa non è politica, ma ...

Roma - mille persone contro la chiusura dei porti. C’è anche l’attore Marcello Fonte : “Anche noi siamo stati Migranti” : Un migliaio di persone ha partecipato al corteo organizzato ieri a Roma dal movimento femminista Non Una di Meno per chiedere l’apertura dei porti italiani alla nave Aquarius, la nave dell’Ong Sos Mediterranée che ha tratto in salvo 629 migranti nel tratto di mare tra la Libia e l’Italia e che sta aspettando in mare aperto da tre giorni di capire dove poter effettuare lo sbarco. “La questione delle migrazioni, dell’apertura delle frontiere è ...

Aquarius e Migranti - contro gli opposti qualunquismi : Sulla nave Aquarius ci sono 629 persone: la discussione sul blocco dei porti deciso dal ministro dell’Interno Matteo Salvini non può prescindere dalla concretezza di questo dato. Persone che hanno conosciuto vite terribili e stanno assecondando il più umano degli istinti, quello di perseguire un’esistenza migliore. Anche per rispetto nei loro confronti, noi che possiamo parlare, analizzare, discutere ma non decidere, dobbiamo rifuggire gli ...

Migranti - Milano scende in piazza contro i porti chiusi di Salvini : "Impossibile restare indifferenti" : Gli organizzatori del corteo antirazzista del 20 maggio tornano in piazza domani alle 18. La Cgil aderisce: "Salviamo le persone poi discutiamo"

Migranti - scontro tra Italia e Malta : perché Salvini chiude i porti all'Aquarius : Ecco la ricostruzione del braccio di ferro sulla nave bloccata in mare in attesa di un luogo dove attraccare

Italia-Malta - scontro su nave dei Migranti Salvini nega i porti e Aquarius è in mare : A bordo il 629. La Valletta: competenza vostra. Il premier Conte: Bruxelles non affronta l’emergenza. Di Maio: «

Migranti - scontro Italia-Malta su nave Aquarius. Onu : soluzione rapida - : Braccio di ferro sull'imbarcazione della ong Sos Mediterranee con 629 persone: non è autorizzata ad approdare nei porti italiani . Unhcr: "Salvarle resti priorità". Msf: "Politica degli Stati non sia ...

Migranti - scontro Italia-Malta su nave Aquarius. Onu : soluzione rapida : Migranti, scontro Italia-Malta su nave Aquarius. Onu: soluzione rapida Braccio di ferro sull’imbarcazione della ong Sos Mediterranee con 629 persone: non è autorizzata ad approdare nei porti italiani . Unhcr: “Salvarle resti priorità”. Msf: “Politica degli Stati non sia sopra vite delle persone” Parole ...

Migranti - scontro tra Italia e Malta. No di Muscat - Aquarius non attracca. Conte : 'Siamo soli'. Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 Migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il 'porto sicuro' più vicino al luogo dove si trova l'imbarcazione, che il ministro Salvini ...

Migranti - Salvini vs Malta su Aquarius/ Premier Conte contro Europa : "Emergenza immigrazione - siamo soli!" : Migranti, Salvini sfida Malta:"No alla nave Aquarius". Chiusi i porti italiani mentre una nave con 629 Migranti è in viaggio nel Mediterraneo. Ministro scrive a La Valletta che replica(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:13:00 GMT)

Migranti - scontro tra Italia e Malta. No di Muscat - Aquarius non attracca. Conte : «Siamo soli». Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 Migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si trova...

Nave con 630 Migranti - scontro sull’approdo. Malta : non ci compete. Salvini : chiudiamo i porti | : Lettera del ministro dell’Interno alle autorità maltesi: «Il porto più sicuro è il vostro». Tre motovedette da Lampedusa. In 48 ore dalla Libia oltre 1000 migranti

Salvini chiude i porti italiani a una nave di Migranti dopo un nuovo scontro con Malta : È la svolta: porti italiani chiusi. In queste ore Matteo Salvini dopo il caso della nave Aquarius, che batte bandiera di Gibilterra, ha deciso di chiudere i porti italiani alla nave chiedendo a Malta ...

Salvini chiude i porti italiani dopo un nuovo scontro con Malta su una nave di Migranti : È la svolta: porti italiani chiusi. In queste ore Matteo Salvini dopo il caso della nave Aquarius, che batte bandiera di Gibilterra, ha deciso di chiudere i porti italiani chiedendo a Malta di farsi carico delle operazioni. La nave è in queste ore in navigazione con 600 naufraghi a bordo provenienti dal Nordafrica. "Tra poche ore transiterà per le acque di Malta. Se l’isola-Stato non ...