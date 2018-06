Migranti | Toninelli ' Condivisione totale nel governo su soluzioni' Socialisti Ue

Toninelli : "Il business dei Migranti ora non è più business" : "Il business dell'immigrazione non è più un business". A dirlo è Danilo Toninelli che a Circo Massimo su Radio Capital ribadisce la posizione del governo per contrastare l'emergenza sbarchi."Sembrava normale che decine di migliaia di persone ogni anno dovevano sbarcare per forza nei porti italiani, ma ora le cose cambieranno. L'immigrazione verrà gestita nella legalità", dice il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Che assicura ...

Migranti : Toninelli - c’è condivisione totale Governo per soluzioni (2) : (AdnKronos) – “Quella del Governo italiano sull’immigrazione è una strategia molteplice”, ha spiegato Toninelli. . La prima mossa “è politica. In Italia il business dell’immigrazione non è più tale. Sembrava tutto normale: oggi si sa che le cose possono cambiare: basta a chi diceva che con l’immigrazione si guadagna più che con la droga. L’immigrazione verrà gestita nella legalità”.C’è ...

Migranti : Toninelli - anche navi italiane a Valencia : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – navi italiani porteranno a Valencia parte dei 629 Migranti a bordo dlel’Aquarius. E’ la decisione assunta dal Governo nel vertice di ieri sera. “Confermo, è stata una decisione presa stanotte nel vertice con il premier e le Capitanerie. Stamattina abbiamo mandato viveri, monitorato la situazione dei passeggeri per mettere in sicurezza le donne incinta ma hanno rifiutato”, ha detto il ...

Migranti : Toninelli - totale fake news lettera Salvini su chiusura porti : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “La chiusura dei porti non è mai stata all’ordine del giorno. Una volta salvati i Migranti l’area più vicina era La Valletta”. A puntualizzarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, parlando a Radio Capital. Interpellato sui motivi dell’invio della lettera da parte del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e non da parte del ministro competente ...

Toninelli : "Basta con business Migranti" : 9.00 "E' stata una decisione presa stanotte nel vertice con premier e capitanerie. Abbiamo mandato viveri, monitorato la situazione dei passeggeri per mettere in sicurezza le donne incinta ma hanno rifiutato".Così il ministro delle Infrastrutture Toninelli a Radio Capital sui migranti dell'Acquarius."Manderemo vedette e navi per portarli a Valencia" "E'una strategia molteplice". "Il business dell'immigrazione non è più tale. Basta a chi ...

Migranti : Toninelli - su Aquarius azione politica di giusto pragmatismo : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – La gestione della vicenda dell’Aquarius è stata messa in campo “un’azione politica importante tenendo un giusto pragmatismo che prima non c’era. Nessuno prima parlava di Malta che rispondeva negativamente”. A rivendicarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, assicurando, in un’intervista a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, che ...

**Migranti : Toninelli - nessuno si permetta etichettare Governo come xenofobo** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “nessuno si deve permettere di etichettare l’italia e il Governo di essere disumano e xenofobo”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. “L’Italia è il paese che ha salvato il maggiore numero di vite. nessuno si deve permettere di abbinare alla xenofobia il nostro Paese e il Governo”. ...

Migranti : Toninelli - c’è condivisione totale Governo per soluzioni : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – C’è “una condivisione totale all’interno del Governo” per trovare soluzioni al problema dei Migranti. A sottolinearlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, riferendo dell’esito del vertice dell’esecutivo che si è svolto ieri sera. A chi gli chiedeva, in un’intervista a ‘Circo massimo’ su Radio Capital, se sulla vicenda della nave ...

Migranti : Toninelli - appena arrivati e già spira vento nuovo : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – “Ringraziamo davvero la Spagna e il premier Pedro Sanchez che hanno deciso di accogliere la nave Aquarius. è il segno di un nuovo vento di solidarietà e condivisione che spira in Europa su questa emergenza. Ci siamo insediati da pochi giorni e già la musica sta cambiando”. A dichiararlo in una nota è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli. “Con i ministri Moavero ...

Migranti - Onu e Ue a Italia-Malta : fateli sbarcare ora | Toninelli : penso e spero in una decisione in poche ore : Conte incontra il segretario generale della Nato e auspica maggior collaborazione nel Mediterraneo. Il tweet dal cardinale Ravasi: "Ero straniero e non mi avete accolto".