Migranti | Toninelli | c’è condivisione totale Governo per soluzioni 2

Migranti : Toninelli - anche navi italiane a Valencia : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – navi italiani porteranno a Valencia parte dei 629 Migranti a bordo dlel’Aquarius. E’ la decisione assunta dal Governo nel vertice di ieri sera. “Confermo, è stata una decisione presa stanotte nel vertice con il premier e le Capitanerie. Stamattina abbiamo mandato viveri, monitorato la situazione dei passeggeri per mettere in sicurezza le donne incinta ma hanno rifiutato”, ha detto il ...

Migranti : Toninelli - totale fake news lettera Salvini su chiusura porti : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “La chiusura dei porti non è mai stata all’ordine del giorno. Una volta salvati i Migranti l’area più vicina era La Valletta”. A puntualizzarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, parlando a Radio Capital. Interpellato sui motivi dell’invio della lettera da parte del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e non da parte del ministro competente ...

Toninelli : "Basta con business Migranti" : 9.00 "E' stata una decisione presa stanotte nel vertice con premier e capitanerie. Abbiamo mandato viveri, monitorato la situazione dei passeggeri per mettere in sicurezza le donne incinta ma hanno rifiutato".Così il ministro delle Infrastrutture Toninelli a Radio Capital sui migranti dell'Acquarius."Manderemo vedette e navi per portarli a Valencia" "E'una strategia molteplice". "Il business dell'immigrazione non è più tale. Basta a chi ...

Migranti : Toninelli - su Aquarius azione politica di giusto pragmatismo : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – La gestione della vicenda dell’Aquarius è stata messa in campo “un’azione politica importante tenendo un giusto pragmatismo che prima non c’era. Nessuno prima parlava di Malta che rispondeva negativamente”. A rivendicarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, assicurando, in un’intervista a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, che ...

Migranti : Toninelli - su Aquarius azione politica di giusto pragmatismo : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – La gestione della vicenda dell’Aquarius è stata messa in campo “un’azione politica importante tenendo un giusto pragmatismo che prima non c’era. Nessuno prima parlava di Malta che rispondeva negativamente”. A rivendicarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, assicurando, in un’intervista a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital, che ...

**Migranti : Toninelli - nessuno si permetta etichettare Governo come xenofobo** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “nessuno si deve permettere di etichettare l’italia e il Governo di essere disumano e xenofobo”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. “L’Italia è il paese che ha salvato il maggiore numero di vite. nessuno si deve permettere di abbinare alla xenofobia il nostro Paese e il Governo”. ...

**Migranti : Toninelli - nessuno si permetta etichettare Governo come xenofobo** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “nessuno si deve permettere di etichettare l’italia e il Governo di essere disumano e xenofobo”. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital. “L’Italia è il paese che ha salvato il maggiore numero di vite. nessuno si deve permettere di abbinare alla xenofobia il nostro Paese e il Governo”. ...

Migranti : Toninelli - c’è condivisione totale Governo per soluzioni : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – C’è “una condivisione totale all’interno del Governo” per trovare soluzioni al problema dei Migranti. A sottolinearlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, riferendo dell’esito del vertice dell’esecutivo che si è svolto ieri sera. A chi gli chiedeva, in un’intervista a ‘Circo massimo’ su Radio Capital, se sulla vicenda della nave ...

Migranti : Toninelli - c’è condivisione totale Governo per soluzioni : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – C’è “una condivisione totale all’interno del Governo” per trovare soluzioni al problema dei Migranti. A sottolinearlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, riferendo dell’esito del vertice dell’esecutivo che si è svolto ieri sera. A chi gli chiedeva, in un’intervista a ‘Circo massimo’ su Radio Capital, se sulla vicenda della nave ...

Migranti : Toninelli - appena arrivati e già spira vento nuovo : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – “Ringraziamo davvero la Spagna e il premier Pedro Sanchez che hanno deciso di accogliere la nave Aquarius. è il segno di un nuovo vento di solidarietà e condivisione che spira in Europa su questa emergenza. Ci siamo insediati da pochi giorni e già la musica sta cambiando”. A dichiararlo in una nota è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli. “Con i ministri Moavero ...

Migranti : Toninelli - appena arrivati e già spira vento nuovo : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – “Ringraziamo davvero la Spagna e il premier Pedro Sanchez che hanno deciso di accogliere la nave Aquarius. è il segno di un nuovo vento di solidarietà e condivisione che spira in Europa su questa emergenza. Ci siamo insediati da pochi giorni e già la musica sta cambiando”. A dichiararlo in una nota è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli. “Con i ministri Moavero ...

Migranti - Onu e Ue a Italia-Malta : fateli sbarcare ora | Toninelli : penso e spero in una decisione in poche ore : Conte incontra il segretario generale della Nato e auspica maggior collaborazione nel Mediterraneo. Il tweet dal cardinale Ravasi: "Ero straniero e non mi avete accolto".

Migranti - Toninelli : poche ore per soluzione vicenda Aquarius : Roma, 11 giu. , askanews, Una soluzione alla vicenda della nave Ong Aquarius potrebbe arrivare a breve. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, a RaiNews24. Per una soluzione 'penso e ...

Migranti - Toninelli : viveri a sufficienza per alcuni giorni : Roma, 11 giu. , askanews, 'Stiamo parlando di una soluzione che deve arrivare' ma 'per alcuni giorni, ovviamente, ci saranno viveri a sufficienza, sono monitorati costantemente dai nostri medici ...