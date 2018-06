Migranti | scontro sui social fra Saviano e Toninelli E Salvini interviene

Migranti - scontro tra Italia e Malta : perché Salvini chiude i porti all'Aquarius : Ecco la ricostruzione del braccio di ferro sulla nave bloccata in mare in attesa di un luogo dove attraccare

Italia-Malta - scontro su nave dei Migranti Salvini nega i porti e Aquarius è in mare : A bordo il 629. La Valletta: competenza vostra. Il premier Conte: Bruxelles non affronta l’emergenza. Di Maio: «

Migranti - scontro Italia-Malta su nave Aquarius. Onu : soluzione rapida - : Braccio di ferro sull'imbarcazione della ong Sos Mediterranee con 629 persone: non è autorizzata ad approdare nei porti italiani . Unhcr: "Salvarle resti priorità". Msf: "Politica degli Stati non sia ...

Migranti - scontro Italia-Malta su nave Aquarius. Onu : soluzione rapida : Migranti, scontro Italia-Malta su nave Aquarius. Onu: soluzione rapida Braccio di ferro sull’imbarcazione della ong Sos Mediterranee con 629 persone: non è autorizzata ad approdare nei porti italiani . Unhcr: “Salvarle resti priorità”. Msf: “Politica degli Stati non sia sopra vite delle persone” Parole ...

Migranti - scontro tra Italia e Malta. No di Muscat - Aquarius non attracca. Conte : 'Siamo soli'. Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 Migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il 'porto sicuro' più vicino al luogo dove si trova l'imbarcazione, che il ministro Salvini ...

Migranti - scontro tra Italia e Malta. No di Muscat - Aquarius non attracca. Conte : «Siamo soli». Inviati medici. Salvini chiude i porti : La nave Aquarius con a bordo 629 Migranti soccorsi nelle ultime ore deve approdare a Malta perché è quello il «porto sicuro» più vicino al luogo dove si trova...

Nave con 630 Migranti - scontro sull’approdo. Malta : non ci compete. Salvini : chiudiamo i porti | : Lettera del ministro dell’Interno alle autorità maltesi: «Il porto più sicuro è il vostro». Tre motovedette da Lampedusa. In 48 ore dalla Libia oltre 1000 migranti

Salvini chiude i porti italiani a una nave di Migranti dopo un nuovo scontro con Malta : È la svolta: porti italiani chiusi. In queste ore Matteo Salvini dopo il caso della nave Aquarius, che batte bandiera di Gibilterra, ha deciso di chiudere i porti italiani alla nave chiedendo a Malta ...

Salvini chiude i porti italiani dopo un nuovo scontro con Malta su una nave di Migranti : È la svolta: porti italiani chiusi. In queste ore Matteo Salvini dopo il caso della nave Aquarius, che batte bandiera di Gibilterra, ha deciso di chiudere i porti italiani chiedendo a Malta di farsi carico delle operazioni. La nave è in queste ore in navigazione con 600 naufraghi a bordo provenienti dal Nordafrica. "Tra poche ore transiterà per le acque di Malta. Se l’isola-Stato non ...

Nuovo scontro sui Migranti - Salvini a Malta : apra il porto : Roma, 10 giu. , askanews, E' scontro aperto tra Italia e Malta sui migranti. Per la seconda volta in pochi giorni è un botta e riposta tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e le autorità de La ...

Nave con 630 Migranti - scontro sull’approdo. Malta : non ci compete. Salvini : “Chiudiamo i porti” : Il Viminale non autorizzerà l’attracco in un porto italiano della Nave Aquarius, che si trova a 43 miglia dalle coste maltesi con a bordo 629 migranti salvati nella notte. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha scritto una lettera urgente chiedendo alle autorità della Valletta di autorizzare lo sbarco dei profughi, tra cui 123 minori non ...

Nave con 630 Migranti in mare - scontro Salvini- Malta sull’approdo. Il leghista : “Chiudiamo i porti ” : Il Viminale non autorizzerà l’attracco in un porto italiano della Nave Aquarius, che si trova a 43 miglia dalle coste maltesi con a bordo 629 migranti salvati nella notte. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha scritto una lettera urgente chiedendo alle autorità della Valletta di autorizzare lo sbarco dei profughi, tra cui 123 minori non ...

Migranti - scontro diplomatico tra Tunisia e Italia : E' scontro diplomatico tra Tunisia e Italia sul tema Migranti dopo le parole di Matteo Salvini che a Pozzallo aveva detto: "La Tunisia spesso esporta galeotti". Tuinisi ha convocato l'ambasciatore ...

Sui Migranti è scontro con la Tunisia. Salvini : 'No al nuovo trattato di Dublino - con Orban cambieremo l'Ue' : Profondo stupore del governo di Tunisi per le parole pronunciate da Salvini che aveva detto che il paese esporta spesso galeotti. 'Pronto a un incontro' la replica del ministro dell'Interno -