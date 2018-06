Migranti - sbarcati 53 in spiaggia di Noto. Domani oltre 900 a Catania

Arrestati per furto Migranti sbarcati : ANSA, - CAGLIARI, 2 GIU - Avevano messo piede sulla spiaggia del Sud Sardegna solo da qualche minuto e hanno subito tentato un furto . Il tempestivo intervento dei carabinieri, però, ha mandato in fumo ...

Migranti . Oggi 461 sbarcati dai tedeschi a Messina : Migranti. Oggi 461 sbarcati dai tedeschi a Messina – Non si fa il governo Salvini-Di Maio e i tedeschi riprendono a portarci a casa nostra i Migranti. E’ arrivata stamane intorno alle 8, nel porto di Messina , la SeaWatch3 con a bordo 461 migranti soccorsi al largo della Libia. Sulla nave della ong tedesca Sea Watch 103 minori non accompagnati, 14 bambini e un neonato. Negli ultimi 17 giorni l’equipaggio ha compiuto cinque ...

Migranti : un centinaio sbarcati a Pozzallo - sindaco 'via i tunisini' : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - sbarcati stamani a Pozzallo , in provincia di Ragusa, un centinaio di Migranti , soccorsi nel Canale di Sicilia dalla nave militare Protector battente bandiera inglese. Tra loro ci sono anche una decina di donne e oltre 30 minori. E il nuovo approdo è l'occasione per il

Migranti - in 49 sbarcati in Calabria. Hanno viaggiato su un'imbarcazione di legno : Di nazionalità pakistana, bengalese, libica e indiana, sono stati soccorsi nella notte dalla Guardia Costiera

Migranti - nei primi tre mesi gli arrivi diminuiscono del 75% : sbarcati in 6.161 : Continuano a diminuire gli sbarchi di Migranti sulle nostre coste: secondo i dati del Viminale, nei primi tre mesi del 2018 sono giunte via mare 6.161 persone, il 75% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 24.278. Ancora maggiore la flessione per i Migranti partiti dalla Libia: sono l'81% in meno, 4.399 contro 23.549 nel 2017. In quanto a nazionalità, i più numerosi sono eritrei (1.551) e tunisini (1.187).