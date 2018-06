: #UltimOra #Migranti, altre 800 persone salvate a largo della #Libia da imbarcazioni italiane e internazionali. Le o… - SkyTG24 : #UltimOra #Migranti, altre 800 persone salvate a largo della #Libia da imbarcazioni italiane e internazionali. Le o… - TgLa7 : #Migranti: @matteosalvinimi -#Seehofer,proteggere frontiere esterne. 'Piena sintonia tra Italia e Germania, basta perdere tempo' - fabriziodavoli1 : RT @TraniCamilla: #Aquarius ma se L'italia è piena di fascisti,razzisti e xenofobi perché fate carte false per trasportare #migranti propri… -

In una telefonata tra il ministro dell' Interno Salvini e l'omologo Seehofer, "si è registrata unain tema di politiche di sicurezza e immigrazione", si legge in una nota del Viminale. "Assoluta condivisione" per la presentazione di "una proposta comune sulla protezione delle frontiere esterne anche al fine di non perdere ulteriore tempo", continua la nota annunciando poi l'invito - accolto "con piacere"per un incontro atra Salvini e Seehofer.(Di martedì 12 giugno 2018)