Migranti | “patto criminale tra Italia e Libia | nei lager sul Mediterraneo torture | stupri

(Di martedì 12 giugno 2018) L’inferno esiste ed è in. Dove centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini vengono ogni giorno torturati nel fisico e annientati nella mente. Proprio come nei campi di concentramento nazisti. Sepolti vivi e dimenticati in quell’enorme buco nero che è diventata ladopo gli accordi dell’estate 2017 tra il governono guidato da Paolo Gentiloni e quello di Fayez Al Sarraj. Quell’intesa, definita “disumana” dalle Nazioni Unite, ha trasformato il paese africano in una trappola mortale: iche vogliono arrivare in Europa, ma anche quelli che sono stati respinti, vengono portati nei centri di detenzione, i nuovi. Inattualmente ce ne sono 34, controllati dal Ministero dell’Interno di Tripoli e, di questi, solo una ventina sono quelli che le agenzie Onu Oim e Unhcr hanno potuto visitare. Quello che accade in quei luoghi è atroce. Da quando le partenze ...