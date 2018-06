Migranti | ong Sea Watch | “Naufragio al largo della Libia | 12 morti e 40 salvati”

Guardiola - 150mila euro donati per riparare la nave della ong che soccorre i Migranti : Pep Guardiola dimostra una volta di più di essere attento non solo a quello che succede sul campo di calcio. Il tecnico catalano ha donato ben 150mila euro per riparare la nave di...

L’«altra» Aquarius - una nave Ong con 800 Migranti a bordo : Passata una nave – l’Aquarius autorizzata da Madrid ad attraccare a Valencia – ne arriva un’altra. Con l’inizio dell’estate si ispessisce il nodo del flusso migranti via mare: nel giugno dello scorso anno l’allora ministro degli Interni, Marco Minniti, minacciò di chiudere i porti italiani sovraccaricati da un’emergenza di 12mila sbarchi in pochi giorni. Ora è l’attuale titolare del Viminale, ...

Aquarius - ong : "Migranti trasferiti su navi italiane e portati in Spagna" : Lo ha annunciato SOS Méditerranée Aquarius, la linea anti-sbarchi agita la base M5s Migranti, Aquarius andrà in Spagna. Salvini: "Vittoria"

Come le Ong favoriscono l'arrivo di Migranti in Italia dalla Libia : Alcune Organizzazioni non governative continuano a beffarci. Talvolta i trafficanti, che si spacciano per parenti dei clandestini, attivano il recupero dei gommoni chiamando la centrale operativa di ...

Migranti : Aquarius - la nave ong a cui Salvini ha detto no. È solo il primo di tanti casi? : La Spagna accoglierà la nave Aquarius gestita dalla ong Sos Mediterranée. Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez. Subentrato a Mariano Rajoy, il socialista Sanchez ha aperto il porto di Valencia alla nave su cui viaggiano 629 persone tratte in salvo dalla Aquarius, fermata da Roma che ha chiuso i porti all’attracco dopo il rifiuto di Malta di accogliere i Migranti, 123 dei quali minorenni. Finisce così questo round della ...

Salvini : "L'Italia ha smesso di chinare il capo. Ong in attesa di altri Migranti" : L'Aquarius continua a vagare in attesa di ricevere istruzioni sullo sbarco insieme al suo carico di 629 migranti salvati in mare. Matteo Salvini e Danilo Toninelli - Ministro delle Infrastrutture al quale spetta, eventualmente, il compito di "chiudere i porti" - per il momento non cambiano la loro linea d'azione.Oggi Matteo Salvini è tornato a parlare attraverso Facebook prendendo di mira le Ong: "Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong ...

Un’altra nave Ong al largo della Libia - salvati 800 Migranti. Salvini : “Non chineremo il capo” : Trentacinque miglia a sud del’Italia, 27 miglia a nord di Malta. La Aquarius è ancora lì, dalla tarda sera di ieri. Con l’equipaggio di Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere in attesa che tra Roma e la Valletta la situazione si sblocchi, con i 629 migranti recuperati sabato nel Mediterraneo centrale che ora cominciano a chiedersi perchè la nave...

Migranti - Salvini : 'Altra nave Ong in mare - ma lItalia dice no' - Conte : 'Più cooperazione Ue-Nato nel Mediterraneo' : Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l'ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia. L'Italia ha ...

Reggio Calabria - sbarca nave Ong con 232 Migranti : Primo sbarco di migranti dopo l'insediamento del nuovo governo: è arrivata nel porto di Reggio Calabria la Sea Watch 3, nave di una ong tedesca con bandiera olandese con a bordo 232 migranti soccorsi ...

Migranti - primi due sbarchi dell'era Salvini/ Navi Ong a Reggio e Pozzallo : Sea Watch risponde al neoministro : Migranti, primi due sbarchi dell'era Salvini: nave Ong tedesca ha attraccato poco fa a Reggio Calabria: 232 persone a bordo. Seconda nave a Pozzallo: oltre 200 profughi.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:10:00 GMT)

