Migranti | naufragio a largo della Libia L’Ong Sea-Watch | “Recuperati 12 cadaveri”

Migranti - naufragio al largo della Libia : 12 morti - salvate 40 persone : Un naufragio di Migranti sarebbe avvenuto a 20 miglia dalle coste libiche. Lo scrive la ong Sea Watch sul suo profilo twitter sottolineando che la nave - che si trovava davanti alla Libia - si sta ...

Aquarius - i Migranti a Valencia anche su navi italiane. Ong 'Naufragio davanti alla Libia 12 i morti' : I 629 migranti a bordo della Aquarius e delle navi della Marina italiana saranno a Valencia tra sabato e domenica, mentre si registra un nuovo naufragio che sarebbe avvenuto a 20 miglia dalle coste ...

Migranti - ong Sea Watch : “Naufragio al largo della Libia - 12 morti e 40 salvati” : La Marina statunitense “ha tratto in salvo dall’acqua 40 persone e conferma 12 cadaveri“. Lo scrive la ong Sea Watch sul suo profilo Twitter dando notizia di un naufragio di Migranti avvenuto a 20 miglia dalle coste libiche. La nave dell’organizzazione – che si trovava davanti alla Libia – si sta dirigendo nella zona. Il naufragio, aggiunge la Sea Watch, “ci è stato segnalato da un assetto della Marina ...

Migranti - Naufragio in Tunisia - bilancio sale a 71 morti : S i aggrava con il passare delle ore il bilancio delle vittime causate dal Naufragio che si è verificato lo scorso weekend al largo delle coste della Tunisia. Il ministero dell'Interno di Tunisi ha ...

Il ministro degli Interni tunisino è stato licenziato a causa del naufragio di Migranti di domenica : Il primo ministro della Tunisia, Youssef Chahed, ha licenziato il ministro degli Interni del suo governo, Lofti Brahem, probabilmente a causa del ribaltamento della barca con a bordo 180 migranti avvenuto domenica al largo delle coste della Tunisia. Il governo The post Il ministro degli Interni tunisino è stato licenziato a causa del naufragio di migranti di domenica appeared first on Il Post.

Naufragio di Migranti al largo della Tunisia : 48 morti : Ennesimo Naufragio di migranti nel Mar Mediterraneo, a poche ore da quello costato la vita a 9 persone al largo della Turchia. Sempre oggi, al largo delle coste della Tunisia, un barcone con a bordo circa 180 migranti si è inabissato provocando la morte di almeno 46 persone.I soccorritori prontamente giunti sul posto sono riusciti a trarre in salvo 67 persone, molte di nazionalità tunisina, a circa 30 chilometri al largo della costa ...

Migranti - si aggrava il bilancio del naufragio in Tunisia : 48 vittime - : Sale il numero dei morti al largo delle coste di Kerkennah . Decine ancora le persone che mancano all'appello, 68 quelle tratte in salvo. Intanto la procura di Sfax ha aperto un'inchiesta

TUNISIA - STRAGE Migranti IN MARE : 48 MORTI/ Naufragio nel Mediterraneo - al via identificazione delle vittime : Turchia, Naufragio nel Mar Egeo: MORTI 6 bambini, in tutto 9 i MIGRANTI ripescati senza vita nel Mediterraneo. 46 cadaveri trovati davanti alle coste della TUNISIA(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 09:01:00 GMT)

Tunisia - strage Migranti : 46 morti in mare/ Naufragio nel Mar Egeo : “Eravamo in 180” : Turchia, Naufragio nel Mar Egeo: morti 6 bambini, in tutto 9 i migranti ripescati senza vita nel Mediterraneo. 46 cadaveri trovati davanti alle coste della Tunisia(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 21:55:00 GMT)

TRAGEDIA Migranti IN TUNISIA : 46 MORTI NEL NAUFRAGIO/ Strage bimbi sul Mar Egeo : Sant'Egidio - "intervenga Ue" : Turchia, NAUFRAGIO nel Mar Egeo: MORTI 6 bambini, in tutto 9 i MIGRANTI ripescati senza vita nel Mediterraneo. 46 cadaveri trovati davanti a TUNISIA.

Migranti : 46 morti in naufragio Tunisia : TUNISI, 3 GIU - Sono 46 i corpi senza vita ripescati fino ad ora in seguito al naufragio al largo delle isole tunisine di Kerkennah. Lo ha riferito il ministero della Difesa tunisino. Mancherebbero ...

TRAGEDIA Migranti IN TUNISIA : 46 MORTI NEL NAUFRAGIO/ Strage bimbi sul Mar Egeo : Sant’Egidio - “intervenga Ue” : Turchia, NAUFRAGIO nel Mar Egeo: MORTI 6 bambini, in tutto 9 i MIGRANTI ripescati senza vita nel Mediterraneo. 46 cadaveri trovati davanti alle coste della TUNISIA(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 20:18:00 GMT)

Migranti - doppio naufragio al largo delle coste turche e tunisine : oltre 50 vittime : Due nuove tragedie nel Mediterraneo: al largo delle coste della Turchia e della Tunisia sono morti oltre 50 Migranti in rotta verso l’Europa....

Migranti - naufragio al largo della Tunisia : almeno 35 morti : Migranti, naufragio al largo della Tunisia: almeno 35 morti Migranti, naufragio al largo della Tunisia: almeno 35 morti Continua a leggere L'articolo Migranti, naufragio al largo della Tunisia: almeno 35 morti proviene da NewsGo.