Migranti | Lupo Pd | decisione Salvini un errore

liberoquotidiano

: RT @PalermoToday: Migranti, Lupo: 'Inaccettabile negare il soccorso e l'accoglienza' - sirio_anna : RT @PalermoToday: Migranti, Lupo: 'Inaccettabile negare il soccorso e l'accoglienza' - PalermoToday : Migranti, Lupo: 'Inaccettabile negare il soccorso e l'accoglienza' - MondoPalermo : Migranti, Lupo: 'Inaccettabile negare il soccorso e l'accoglienza' -

(Di martedì 12 giugno 2018) Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "I deputati del Pd parteciperanno alla seduta dell’Ars di oggi, per l’indirizzo di saluto al presidente della Repubblica di Malta, per affermare con la propria presenza che è dovere di tutti i paesi europei soccorrere e accogliere iche rischiano la vita in ma