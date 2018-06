Migranti | l’Europa ci lascia soli? Non #chiudiamoiporti | #apriamolefrontiere

ilfattoquotidiano

: #Aquarius Di Maio: 'L'Europa deve battere un colpo, questa vicenda dimostra che siamo stati lasciati soli. Per anni… - RaiNews : #Aquarius Di Maio: 'L'Europa deve battere un colpo, questa vicenda dimostra che siamo stati lasciati soli. Per anni… - masechi : ??La lettera del ministro dell'Interno Salvini a Malta pone l'Europa di fronte al problema che non ha mai voluto ris… - fattoquotidiano : Migranti, “patto criminale tra Libia e Italia: nei lager sul Mediterraneo torture, stupri e schiavi. L’Italia costr… -

(Di martedì 12 giugno 2018) La scellerata scelta di Matteo Salvini di cominciare un gioco del pollo con– ovvero di correre a rotta di collo verso un burrone per vedere chi sterza prima e chi fa qualche metro in più – non rischia soltanto di mettere a repentaglio l’esistenza politica dei due sfidanti (cosa per la quale ognuno si assume le proprie responsabilità), ma è disputata sulla pelle di persone innocenti che in questo momento sono ancora in mezzo al mare. È come se Salvini avesse deciso di far correre la gara a 600 persone al posto suo. Moralmente inaccettabile, eticamente scorrettissimo, lesivo del diritto interno e di quello internazionale. Del resto l’Italia era già stata condannata per violazione del principio di non-refoulement proprio a causa delle scelte di un altro ministro leghista, Roberto Maroni. Dunque non è la prima volta. Ma non è la prima volta nemmeno per l’idea di ...