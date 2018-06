Migranti | le due facce della Spagna Ecco perché non può fare la morale all' Italia

Migranti - Saviano insulta ancora "Salvini e Toninelli due banditi" : "Mettere a rischio la vita di decine di persone è un comportamento da banditi, proprio come nel caso dei ministri Danilo Toninelli e Matteo Salvini". Roberto Saviano torna all'attacco. Ormai non passa giorno senza che l'autore di Gomorra non si scagli contro il governo Conte e, in particolar modo, il ministro dell'Interno. E, dopo la decisione del Viminale di chiudere tutti i porti del Paese e respingere gli oltre 600 immigrati provenienti dal ...

Migranti - a bordo dell'Aquarius : La nave non si è spostata - abbiamo acqua e viveri solo per due giorni : Dopo il rifiuto di Malta di far sbarcare i Migranti. Salvini non cede sulla chiusura dei porti ma ai cronisti che lo intercettano in strada dice: "Stiamo lavorando a una soluzione"--“Siamo nella stessa posizione di ieri. Nessuna novità, la situazione resta identica. Siamo a 35 miglia dall’Italia e a 27 miglia da Malta”. La prima notte difficile è passata, i 629 Migranti a bordo della Aquarius hanno riposato, almeno quelli, donne e bambini, che ...

In due giorni salvati 1000 Migranti : inviate tre motovedette di Lampedusa : Batte bandiera di Gibilterra la Aquarius, una nave da ricerca e soccorso (Sar) che appartiene all'organizzazione non governativa Sos Méditerranée (Msf). A bordo dell'Aquarius sono saliti 629 migranti, tratti in salvo mentre viaggiavano su gommoni o barconi di fortuna nelle acque al largo della Libia. Non si sa ancora dove verranno portate queste persone, tra cui vi sono 123 minorenni, sette donne incinte e undici bambini.Nelle ultime ore vi sono ...

Migranti : danno fuoco a bandiera Lega a corteo antirazzista - due identificati : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - Si è conclusa la manifestazione antirazzista organizzata a Milano in ricordo di Soumaila Sacko, il migrante maliano ucciso in provincia di Vibo Valentia il 2 giugno scorso. Circa 1.200 persone hanno preso parte al corteo, che è partito da via Palestro per arrivare in pia

Migranti - primi due sbarchi dell'era Salvini/ Navi Ong a Reggio e Pozzallo : Sea Watch risponde al neoministro : Migranti, primi due sbarchi dell'era Salvini: nave Ong tedesca ha attraccato poco fa a Reggio Calabria: 232 persone a bordo. Seconda nave a Pozzallo: oltre 200 profughi.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 15:10:00 GMT)

Migranti - la Sea Watch arrivata a Reggio Calabria. Duecento a bordo - anche una donna incinta : Reggio CALABRIA - E' arrivata stamattina nel porto di Reggio Calabria la nave 'Sea Watch 3' con a bordo 232 Migranti soccorsi nel mar Mediterraneo, fra cui 17 donne, 29 minorenni e un bimbo di 5 anni ...

Salvini festeggia il governo con lo stop alla riforma di Dublino e prepara la strategia in due tempi sui Migranti : "Una vittoria per noi, sono molto soddisfatto". Nel giorno in cui il Parlamento battezza il governo Conte, Matteo Salvini festeggia lo stop alla riforma del regolamento di Dublino deciso al vertice dei ministri degli Interni Ue in Lussemburgo. stop che ha ridotto in pezzi l'Unione Europea, già malconcia. E adesso il ministro degli Interni e vicepremier prepara la sua strategia anti-sbarchi: in due step. Il primo guarda all'immediato e ...

A Parigi sono stati sgomberati due altri campi di Migranti : Ospitavano circa mille persone, soprattutto da Sudan, Eritrea e Afghanistan The post A Parigi sono stati sgomberati due altri campi di migranti appeared first on Il Post.

Migranti - Salvini si muove su due fronti : ma aumentare i rimpatri è (quasi) impossibile : Più di 40 morti: una strage, l'ennesima. Si continua a morire nel Mediterraneo. Migranti, morti e naufragi nel Mediterraneo E si aggrava di ora in ora il bilancio dell'...