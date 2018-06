ilgiornale

: Migranti, il doppiopesismo della Spagna - mbwManzoni : Migranti, il doppiopesismo della Spagna - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - PiranhaCaribe : RT @mautortorella: I 629 sulla #nave #Aquarius fanno pena, ma il #doppiopesismo è rivoltante. Il ministro dell'Interno voleva chiudere i #p… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Olè Madrid. Viva la España. Si spendono elogi per il governo iberico dopo la decisione di permettere alla nave Aquarius di sbarcare a Valencia. Per il commissario europeo Dimitris Avramopoulos "questa è la vera solidarietà messa in pratica, sia verso questo queste persone disperate e vulnerabili, che verso Stati membri partner". Il presidente socialistaRegione di Valencia, Ximo Puig, punta il dito contro Salvini: "Le sue parole forse portano un pugno di voti, ma non sono degne di nessuno che pretenda di difendere l"umanesimo cristiano".Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, dice grazie allaper "averci dato una lezione di umanità". Sulla stessa onda il dem Fassino: "Anziché cantare vittoria, Salvini dovrebbe ringraziare l'umanità del nuovo governo socialista di Madrid. Se ingovernasse Orban, l'amico di Salvini, l'Aquarius sarebbe stata abbandonata a sé ...