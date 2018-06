Migranti | hanno tutti ragione | non siamo in grado di aiutarli

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 giugno 2018). No, non è il titolo del romanzo di Paolo Sorrentino, è la verità. E la verità bisogna dirla anche se è urticante, imbarazzante, brutta. Quello che vedo e che leggo in queste ultime ore è il trionfo dell’ignoranza, del bieco tifo da stadio e del dementale dei lobotomizzati talebani sostenitori di questo o quel partito. Numeri, dunque. Senza imbrogliare. È vero che in Italia i rifugiati sono appena il 2,4‰ della popolazione. Ma è altrettanto vero che nongli immigrati sono rifugiati. In tutto la popolazione straniera, in Italia, è l’8,3%. Poco più di 5 milioni di persone. In questo senso, l’Italia è il 6° Paese europeo per percentuale di immigrati e secondi, dopo la Germania, in valore assoluto. Non lo dico io, sia chiaro. Lo dice l’Istat. Pasai numeri sui reati. E qui ci muoviamo su un terreno un poco più accidentato, perché ...