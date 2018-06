Migranti | Fico | no buoni e cattivi

Sui Migranti alla deriva - Lega e M5s - Salvini e Fico - poi troveranno una vera intesa? : Il giorno dopo la tornata elettorale che ha confermato il buono stato di salute della Lega e quello meno florido del Movimento 5 Stelle, la questione dell'Aquarius segna il primo momento di divergenza ...

Sui Migranti alla deriva - Lega e M5s (Salvini e Fico) poi troveranno una vera intesa? : Il giorno dopo la tornata elettorale che ha confermato il buono stato di salute della Lega e quello meno florido del Movimento 5 Stelle, la questione dell’Aquarius segna il primo momento di divergenza tra i due partner della coalizione giallo-verde. Nonostante la soluzione della vicenda a livello internazionale, sotto il pelo dell’acqua sembra essersi svolto un confronto tutto interno al governo italiano. E chi conosce la pallanuoto ...

Fico e la sinistra dei 5 Stelle contro la linea dura sui Migranti : 'Con le vite umane non si scherza e Salvini ha posizioni diametralmente opposte alle nostre' . Matteo Salvini è avvisato. Perché il messaggio non arriva dall'opposizione di sinistra, ma dalla sinistra ...

Fico e l'ala "sinistra" dei 5 Stelle contro la linea Salvini sui Migranti : 'Con le vite umane non si scherza e Salvini ha posizioni diametralmente opposte alle nostre' . Matteo Salvini è avvisato. Perché il messaggio non arriva dall'opposizione di sinistra, ma dalla sinistra ...

Migranti - Boldrini a Fico : bene su ong ma perchè alleato xenofobi? : Roma, 9 giu. , askanews, 'Chi fa solidarietà ha tutto il supporto dello Stato. Condivido le parole di @Roberto_Fico sulle #Ong. Solo una domanda: capisco che sei stato eletto coi loro voti, ma che ci ...

Migranti : Boldrini - bene Fico ma che ci fa con Salvini e xenofobi? : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “‘Chi fa solidarietà ha tutto il supporto dello Stato’. Condivido le parole di @Roberto_Fico sulle #Ong. Solo una domanda: capisco che sei stato eletto coi loro voti, ma che ci fai insieme a #Salvini e agli xenofobi della vostra coalizione? #AddioCoerenza”. Lo scrive su twitter Laura Boldrini di Leu. L'articolo Migranti: Boldrini, bene Fico ma che ci fa con Salvini e xenofobi? sembra ...

Su Migranti e ong c'è il primo vero screzio tra Salvini e Fico : Linea dura sulle Ong da una parte, difesa e supporto di chi si occupa dei migranti e dei più deboli dall'altra. Matteo Salvini torna alla carica sul ruolo delle Organizzazioni non governative che operano nel Mar Mediterraneo e, nello stesso giorno, Roberto Fico incontra Medici senza frontiere e si schiera al fianco di chi "fa solidarietà". Una coincidenza. Nulla di più, viene subito messo in chiaro. Due ...

Migranti : Fico si smarca da Salvini - 'Stato vicino a chi soffre' : 'Io ha detto Fico- incontro Medici Senza Frontiere perchè è una Ong molto importante che si occupa in tutto i mondo di aiutare le persone soprattutto dal punto di vista sanitario e così anche nel ...

Migranti : Fico si smarca da Salvini - ‘Stato vicino a chi soffre’ : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Io oggi sono la terza carica dello Stato, non entro in questa questione” ovvero le parole di Matteo Salvini sui Migranti “ma dico solo che chi fa solidarietà ha tutto il supporto dello Stato”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, si smarca dall’alleato Salvini. Lo fa a parole ma anche nei fatti con una serie di incontri, non casuali, nelle ultime ore. Oggi a Montecitorio il ...

Migranti - Fico difende le Ong : “Chi fa solidarietà deve avere il supporto dello Stato” : Il presidente della Camera Roberto Fico si schiera in difesa delle Ong che intervengono in mare nel Mediterraneo in soccorso dei Migranti, mostrando una linea diversa rispetto a quella di Matteo Salvini: "Chi fa solidarietà deve avere il supporto dello Stato, lo Stato deve essere vicino ai più deboli".Continua a leggere

Prima crepa tra M5s e Lega. Fico contro Salvini sui Migranti e le ong : "Lo Stato sia vicino a chi soffre" : Non poteva non succedere. A una settimana dal giuramento del nuovo governo gialloverde, si apre la Prima crepa tra M5s e Lega. Sull'immigrazione, naturalmente, l'argomento forte del momento, diventato una vera e propria bandiera per il Carroccio. Come prevedibile i protagonisti dello scontro a distanza sono Matteo Salvini e Roberto Fico, presidente della Camera, punta più a sinistra nel Movimento cinquestelle.Scintille. Evidenti ...

Roberto Fico fa l’anti-Salvini : “Gli attacchi alle Ong? Stato le supporti. La sofferenza di Migranti e deboli è la mia sofferenza” : Gli attacchi di Salvini alle Ong? A distanziarsi dalle parole del neo ministro dell’Interno e segretario della Lega, è il presidente della Camera Roberto Fico, pur sottolineando il suo ruolo terzo e istituzionale. “Sono la terza carica dello Stato, non entro in queste cose. Ma chi fa solidarietà deve avere il supporto dello Stato. E la sofferenza di migranti e ultimi è la mia sofferenza”, ha affermato, parlando al termine di un ...

Migranti - Fico incontra Medici senza frontiere. Il direttore Eminente : “Grave se l’Italia seguisse l’esempio dell’Ungheria” : “Non è un momento banale per le Ong, basta pensare a quanto successo in Ungheria. Sarebbe grave se anche in Italia fossero introdotte norme analoghe a quelle di Orban, che criminalizzano chi pratica solidarietà“. Questa la denuncia di Gabriele Eminente, direttore generale di Medici senza frontiere Italia, che è stato ricevuto dal presidente della Camera Roberto Fico, insieme a una delegazione. Un incontro avvenuto dopo ...

Migranti : smantellato traffico albanesi verso Gran Bretagna : ANSAmed, - MADRID, 7 GIU - Smantellata un'organizzazione per delinquere dedita all'immigrazione illegale di albanesi in Inghilterra, che utilizzava la Spagna come base di partenza. In totale sono ...