Migranti | duro botta e risposta tra italia e Francia L' Ue triplica il budget

Migranti - pugno duro di Salvini : "La nave Aquarius non può sbarcare in Italia"| La replica di Malta : "Non spetta a noi" : Il ministro dell'Interno ha scritto una lettera a Malta indicando il porto della Valletta come quello più sicuro per far approdare l'imbarcazione con 629 Migranti a bordo: "Non possono sempre dire no a qualsiasi richiesta d'intervento", ha detto il ministro

Migranti - pugno duro di Salvini : "La nave Aquarius non può sbarcare in Italia" : Il ministro dell'Interno ha scritto una lettera a Malta indicando il porto della Valletta come quello più sicuro per far approdare l'imbarcazione con 629 Migranti a bordo: "Non possono sempre dire no a qualsiasi richiesta d'intervento", ha detto il ministro

Senza sosta trattativa 5stelle e Lega. Migranti - Salvini a muso duro con l'Ue : Le due formazioni politiche chiedono più tempo al presidente della Repubblica. Salvini sui Migranti, replica con durezza alle preoccupazioni di Bruxelles -