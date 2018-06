Migranti | avvocati diritti umani | Nuova destra al governo ripropone blocchi navali’

meteoweb.eu

: RT @vincentius1984: #coffeebreakla7 nei 5miliardi son comprese le spese sanitarie quando escono dal sistema dell accoglienza?..le spese per… - AndreaV91234412 : RT @vincentius1984: #coffeebreakla7 nei 5miliardi son comprese le spese sanitarie quando escono dal sistema dell accoglienza?..le spese per… - vincentius1984 : #coffeebreakla7 nei 5miliardi son comprese le spese sanitarie quando escono dal sistema dell accoglienza?..le spese… - SpreadCampari : @MammaAnnoiata @NicolaBellu @paulolden1 @mattucel @AntonioColagrec @Norni2L @Disciules @LuigiBiagini @turnontheleft… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Palermo, 12 giu. (AdnKronos) – “è fatto notorio come iche fuggono dalla Libia siano sottoposti a tortura e violenza di ogni genere. Il rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite del 12 febbraio 2018 offre una visione degli sviluppi in tema di situazionetaria e rispetto deiin quell’area del tutto sconvolgente. Isono in pericolo non solo nel momento del ‘transito’ dalla Libia, ma soprattutto quando vengono restituiti a quegli stessi aguzzini dal quale sono fuggiti”. E’ quanto scrivono in una nota glidi ‘Adduma’, un’associazione formata dadeipresieduta dall’avvocato palermitano Giorgio Bisagna. “Non accogliere quanti fuggono da un pericolo concreto e reale per la proprio vita, confligge apertamente con i principi costituzionali ...