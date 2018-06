Migranti : avvocati diritti umani - Nuova destra al governo ripropone blocchi navali’ : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) – “è fatto notorio come i Migranti che fuggono dalla Libia siano sottoposti a tortura e violenza di ogni genere. Il rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite del 12 febbraio 2018 offre una visione degli sviluppi in tema di situazione umanitaria e rispetto dei diritti umani in quell’area del tutto sconvolgente. I Migranti sono in pericolo non solo nel momento del ‘transito’ ...