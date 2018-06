Migranti | Aquarius verso Valencia La Francia | «Italia vomitevole» Critiche anche dalla

In 4 giorni circa 500 Migranti dell’Aquarius saranno portati a Valencia su navi italiane : Lo annuncia Sos Mediterranée, lo conferma il ministro Toninelli e fornisce i dettagli Medici senza Frontiere. 500 naufraghi a bordo dell’Aquarius saranno trasferiti «su navi italiane e condotti a Valencia» nel giro di quattro giorni. La Ong, a cui appartiene l’imbarcazione, afferma che è questo il piano predisposto dal Mrcc (Maritime Rescue Coordi...

Aquarius - arrivano i rifornimenti sulla nave : i volontari servono il pranzo ai Migranti : In attesa che i migranti salvati dalla nave di Sos Méditerranée, l’Aquarius, vengano trasferiti su altre imbarcazioni e portati, nel giro di qualche giorno, al porto di Valencia, sono arrivati i rifornimenti per le persone a bordo. Dopo che già ieri i soccorritori denunciavano il rischio che non avrebbero avuto cibo a sufficienza, oggi hanno distribuito il pranzo. I video sono stati postati su Twitter dai giornalisti Oscar Corral e Sara ...

L’«altra» Aquarius - una nave Ong con 800 Migranti a bordo : Passata una nave – l’Aquarius autorizzata da Madrid ad attraccare a Valencia – ne arriva un’altra. Con l’inizio dell’estate si ispessisce il nodo del flusso migranti via mare: nel giugno dello scorso anno l’allora ministro degli Interni, Marco Minniti, minacciò di chiudere i porti italiani sovraccaricati da un’emergenza di 12mila sbarchi in pochi giorni. Ora è l’attuale titolare del Viminale, ...

