Migranti Aquarius su due navi italiane

Trasferiti su 2militari400 dei 629che erano a bordo della navea 27 miglia da Malta e 35 dall'Italia. Ora le 3sono ingazione verso Valencia, Spagna. Al largo dell'isola di Malta, 400 itrasferiti (si era parlato di 500) in parte sulla nave Dattilo, della Guardia costiera, in parte su un'unità della Marina. A bordo dellarestano 229 persone. Arrivo stimato in Spagna per sabato, dove tutti saranno sbarcati. Si annuncia mare mosso. Moltinon sarebbero in buona salute.(Di martedì 12 giugno 2018)