Migranti | Aquarius partita per Valencia

Migranti Aquarius su due navi italiane : 22.18 Trasferiti su 2 navi militari italiane 400 dei 629 Migranti che erano a bordo della nave Aquarius a 27 miglia da Malta e 35 dall'Italia. Ora le 3 navi sono in navigazione verso Valencia, Spagna. Al largo dell'isola di Malta, 400 i Migranti trasferiti (si era parlato di 500) in parte sulla nave Dattilo, della Guardia costiera, in parte su un'unità della Marina. A bordo della Aquarius restano 229 persone. Arrivo stimato in Spagna per ...

Aquarius - Matteo Salvini risponde a Emmanuel Macron : 'Domani eccoti i 6000 Migranti che hai promesso di prendere' : Dopo cena, da Lilli Gruber , arriva anche la risposta di Matteo Salvini a Emmanuel Macron sul caso Aquarius . Ospite di Otto e mezzo su La7, il ministro degli Interni parla ovviamente di immigrazione ...

Migranti - da Aquarius a Bardonecchia al Brennero : tutte le crisi scoppiate tra Paesi amici : Quello sulla nave di Sos Mediterranée è l’ultimo di una serie di scontri tra l’Italia e i due Paesi confinanti che riguardano la questione migratoria. Quello più recente risale al 30 marzo, quando gli agenti delle dogane francesi compiono un blitz nei locali della stazione di Bardonecchia, ultimo comune italiano al confine con la Francia, in Alta Val Susa...

Migranti - Aquarius verso Valencia Scontro Francia-Italia sui Migranti Parigi : "Italia cinica e vomitevole" : Durissimo giudizio espresso dal portavoce di En Marche, il partito del presidente Macron. Madrid giudica il comportamento dell’Italia «passibile di violazioni penali». La cancelliera: «Europa risponda in modo unitario»

"Apriamo i porti" - migliaia in piazza a Milano per i Migranti dell'Aquarius : "Apriamo i porti, nessuna persona è illegale": è uno degli slogan in piazza a Milano dove varie realtà a favore dei migranti si sono date appuntamento dopo il provvedimento di Matteo Salvini di chiudere i porti costringendo così la nave Aquarius a restare bloccata in mezzo al...

Aquarius - trasferiti 280 Migranti su navi italiane/ Ultime notizie - P. Chigi “Spagna solidale - Francia cinica” : migranti, Aquarius in Spagna con navi italiane. Imbarcazioni della Marina e della Guardia Costiera accompagneranno i naufraghi fino a Valencia. Ma il viaggio è rischioso...(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Migranti - in piazza per l Aquarius anche a Milano e Torino l onda dei 'Porti aperti' attraversa l Italia : Non si ferma l'ondata di manifestazioni in tutta Italia per dire 'noi stiamo con l' Aquarius '. Dopo quelle di ieri a Roma, Bari, Palermo, Bologna, Cagliari - solo per citarne alcune - oggi a scendere ...

Migranti - la Corsica pronta ad aprire porto per soccorsi ad Aquarius

Migranti - Ue : "Aquarius solo un incidente - Italia da ringraziare"

Migranti - commissario Ue : “Su Aquarius non faccio il gioco del biasimo. Problema europeo - serve risposta europea” : “Non faccio il gioco del biasimo. Molta attenzione è stata data alla vicenda di Aquarius, ma questo è solo un incidente“. In queste ore “l’Italia sta salvando altri 900 Migranti, mantiene le sue responsabilità” e va ringraziata “per gli erculei sforzi che ha fatto negli ultimi tre anni“. Il commissario europeo all’Immigrazione, Dimitris Avramopoulos, ha commentato così la vicenda della nave ferma ...

Migranti : ministro Esteri Francia - Italia riveda posizione su Aquarius : Roma, (AdnKronos) – “Medici senza Frontiere e l’ong Sos Mediterranee dicono che i tempi di transito della nave Aquarius verso Valencia sono troppo lunghi rispetto alla situazione umanitaria” a bordo della nave. “La nave si trova a 25 miglia dalle coste siciliane e a 27 miglia da Malta: chiediamo ufficialmente alle autorità Italiane di rivedere la propria posizione e di accogliere i rifugiati che si trovano a bordo ...

In corso il trasbordo dei Migranti dall’Aquarius - Francia e Spagna attaccano l’Italia. L’Ue frena : È iniziato il trasbordo che porterà i migranti in viaggio sulla nave Aquarius verso la Spagna. L’annuncio arriva da Medici Senza Frontiere che coordina i lavori di soccorso nel Mediterraneo e viene confermato dal ministro per le infrastrutture Danilo Toninelli. Circa 500 naufraghi a bordo dell’Aquarius saranno trasferiti «su navi italiane e con...