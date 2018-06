ilfattoquotidiano

: FQ: Migliore (Pd) vs Fidanza (FdI): “Chi alimenta la xenofobia è responsabile morale della morte di Sacko”… - MPenikas : FQ: Migliore (Pd) vs Fidanza (FdI): “Chi alimenta la xenofobia è responsabile morale della morte di Sacko”… - fattoquotidiano : Migliore (Pd) vs Fidanza (FdI): “Chi alimenta la xenofobia è responsabile morale della morte di Sacko” - arvtaegi : Quando la tua migliore amica di fidanza -

(Di martedì 12 giugno 2018) Scontro acceso a L’Aria che Tira Estate (La7) tra il deputato Pd, Gennaro, e l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Carlo. La micciapolemica è la visita del presidenteCamera, Roberto Fico, alla tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. “E’ utile che Fico ci sia andato” – esordisce– “probabilmente anche stimolato che ci sia stata un’attenzione da parte di alcuni rappresentanti del Pd, che si sono recati lì venerdì scorso. A Rosarno c’è stato già un episodio di odio nei confronti di persone nere, di lavoratori con l’unica colpa di essere migranti. E questa cosa che ha portato all’uccisione di Soumaila Sacko va ricordata, perché non bisogna far dilagare la piaga. Chi invecequesta guerra èanche dal punto di vistadel pericolo che si genera”. Insorge: “Quindi, io, assieme a ...