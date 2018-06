Microsoft smentisce | Halo 5 Guardians non arriverà su PC

eurogamer

(Di martedì 12 giugno 2018) Nella giornata di ieri vi avevamo parlato della curiosa comparsa del logo di Windows 10 nella pagina dello store Xbox dedicata ad5:, che aveva lasciato supporre un possibile arrivo del gioco su PC.Come riporta VG24/7ha oggi sgonfiato l'entusiasmo dei fan confermando che5:non è attualmente in lavorazione per arrivare su PC, e che la comparsa della grafica pubblicitaria nello store è stata frutto di un mero errore da parte della compagnia. "Scusate ragazzi, si è trattato di un errore", ha specificato Frank O'Connor di 343 Industries. "Non è impossibile che5 arrivi su PC, ma al momento non c'è assolutamente nulla in lavorazione. Bianco e nero, nessun gioco di parole."Connor quindi non esclude che il gioco possa arrivare in futuro su PC, ma assicura che lo studio non si sta occupando di questo al momento. 343 Industries è presumibilmente ...