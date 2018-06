“Mi ha corteggiato e…” Barbara D’Urso svela perché Alberto Mezzetti ha vinto il GF

caffeinamagazine

(Di martedì 12 giugno 2018) È passata poco più di una settimana dalla finale del Grande Fratello 2018, quella che ha visto la vittoria di, il giovane viterbese soprannominato Tarzan e la conduttrice, un po’ nostalgica, ha rilasciato una curiosa intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni. Per, l’edizione di quest’anno, nonostante le polemiche, gli sponsor che hanno stracciato i contratti per via di frasi omofobe e razziste e tutto il resto, è stata un successo enorme. Il pubblico ha guardato il reality, si è appassionato alle vicende dei protagonisti e i numeri registrati quest’anno non si erano mai visti nella storia del programma. A conquistare tutti è stato appuntoe, ora che tutto è finito e lui è ormai una star dei social e non solo, Carmelita ha deciso di rivelare il motivo per cui, secondo lei, è stato lui ad aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro. ...