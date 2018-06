Meteo | previsti forti temporali e rovesci | grandine e vento forte

Meteo - temporali fino a venerdì - poi da domenica la fiammata africana : previsti 39° in Sicilia Le previsioni : Roma - Dopo i temporali che puntelleranno molte regioni del Centro-Nord fino a venerdì , nel corso del weekend la pressione tenderà ad aumentare, e avrà caratteristiche sub-tropicali. Il team de ...

Meteo Sardegna - arriva il caldo estivo : previsti 32 gradi nel weekend : Fine settimana di piena estate in Sardegna: il caldo in questi giorni ha fatto sentire il piacevole influsso con il termometro che ha raggiunto anche i 27 gradi. E per sabato e domenica la temperatura salirà ancora, arrivando anche a 32 gradi. Ma attenzione, si tratta solo di un primo assaggio d’estate, già dalla prossima settimana il cielo tornerà coperto e inizierà a soffiare il maestrale. “Le temperature saliranno ancora nei ...