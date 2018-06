Meteo | Lombardia | nuvole e temporali fino a giovedì

Meteo Lombardia : sole nel fine settimana - lunedì tornano le nuvole : Sulla Lombardia è previsto tempo stabile e temperature estive per tutto il fine settimana. Da lunedì cominceranno ad affluire nuovamente correnti più umide con probabili rovesci e temporali specie a ridosso dei rilievi alpini e prealpini; temperature massime in calo da martedì, secondo il bollettino Meteo dell’Arpa regionale. Domani cielo sereno o al più poco nuvoloso, precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve rialzo tra 17-20 ...

Allerta Meteo Lombardia : attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione con forti temporali. Il centro meteo regionale ha emanato l’avviso di criticità pertanto il Comune ha disposto, a partire dalle ore 20 di oggi, l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Saranno monitorati i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e attivato il radar a cura della Protezione ...

Meteo : in Lombardia persiste nuvolosità ma weekend sarà soleggiato : Milano, 6 giu. (AdnKronos) – Fino a venerdì la Lombardia sarà interessata da una circolazione ciclonica, associata ad una struttura depressionaria, che dalla Penisola Iberica, passando sul bacino del Mediterraneo, tenderà a spostarsi verso est. Giornate, dunque, con nuvolosità irregolare e condizioni di instabilità diffusa, specie nella notte tra giovedì e venerdì. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa Lombardia, per ...

Meteo Lombardia : ancora instabilità - ma weekend sereno : Tempo incerto, dalle condizioni perturbate e instabili con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco in Lombardia per oggi e buona parte della settimana. Temperature massime in graduale diminuzione, da mercoledì, in pianura. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa Lombardia, valido per le prossime ore. A partire dalla giornata di sabato, una graduale rimonta anticiclonica favorirà un fine settimana più asciutto e ...

Meteo : in Lombardia perdura instabilità ma nel weekend torna sole : Milano, 4 giu. (AdnKronos) – Oggi, e per buona parte della settimana, condizioni perturbate e instabili con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, a interessare prevalentemente i settori alpini e prealpini fino a mercoledì, quindi in estensione anche alla pianura nei giorni successivi. Temperature massime in graduale diminuzione, da mercoledì, in pianura. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa ...

Meteo : in Lombardia perdura instabilità - ma nel weekend torna il sole : Milano, 30 mag. (AdnKronos) – perdurano le condizioni di tempo instabile sulla Lombardia, in concomitanza con l’avvicinamento di un minimo depressionario dai quadranti occidentali che determinerà precipitazioni diffuse, più intense e a carattere temporalesco tra la serata odierna e la notte di domani. Venerdì condizioni debolmente variabili specie sui rilievi, mentre sui settori pianeggianti le condizioni andranno via, via a ...

Meteo : in Lombardia temporali fino a giovedì - weekend in miglioramento : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – Sulla Lombardia persistono condizioni lievemente instabili, con un flusso umido in quota dai quadranti meridionali che favorirà precipitazioni anche a carattere temporalesco, specie tra il pomeriggio di domani e la mattinata di giovedì, in pianura e parte della fascia prealpina. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Per gli ultimi giorni della ...

