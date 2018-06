Meteo | il caldo si fa desiderare | ancora pioggia | ecco dove

Le previsioni Meteo di Antonio Sanò : "Sarà un'Estate a singhiozzo - timida e pigra. Con alti e bassi. Il vero caldo arriva a settembre" : "Sarà un'Estate a singhiozzo, con l'Anticiclone delle Azzorre che risulterà sempre molto pigro, timido. Si dimostrerà fresca e piovosa al Nordovest e sulla Sardegna e a tratti sulla Sicilia, più calda del normale sul Triveneto, regioni adriatiche e al Sud. Ovviamente saranno possibili alcune fiammate africane, sempre più normali sul Mediterraneo. Ma il vero caldo potrebbe arrivare più avanti, a Settembre ...

Meteo - estate 2018 all'insegna di forti piogge : ecco quando arriverà il caldo : L'estate tanto attesa sembra essere arrivata: l'anticiclone africano si è stabilizzato sul nostro paese e porterà giorni di sole e temperature alte dopo l'instabilità delle ultime settimane. Purtroppo ...

Meteo - il caldo è già finito : tornano temporali e grandine : L'ondata di caldo estivo degli ultimi giorni si è conclusa con il fine settimana. Dopo un weekend di bel tempo, il Meteo subirà una nuova sterzata che porterà precipitazioni sparse e un calo...

Meteo Italia LIVE : ultime ore di fresco instabilità al Centro/Sud - Domenica tornano sole e caldo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/22 ...

Meteo - nel weekend esplode l'estate : caldo africano sopra i 30 gradi - ecco dove : Gli italiani possono tirare un sospiro di sollievo: dopo alcuni giorni di maltempo, sabato e domenica tornerà a splendere il sole su gran parte dell'Italia. La pressione dovrebbe aumentare gradualmente su...

Meteo - nel weekend stop ai temporali : si torna al caldo estivo : Dopo un venerdì ancora all'insegna di temporali e maltempo diffuso su tutto il centro nord, da sabato situazione Meteo in deciso miglioramento su tutte le regioni d'Italia mentre da domenica clima da mese di luglio con picchi oltre i 30 gradi in molte regioni.Continua a leggere

Meteo Belluno - Arpa Veneto : “Maggio 2018 è stato più caldo e più piovoso del normale” : “Questo mese è risultato più caldo e più piovoso/instabile del normale.” : lo ha rilevato Arpa Veneto in riferimento al mese di maggio 2018 e relativamente alla provincia di Belluno. “L’ultimo mese della primavera Meteorologica risulta normalmente il più instabile dell’anno, assieme a giugno, ma questa volta l’instabilità è stata protagonista assoluta, tanto che mediamente in provincia si sono avute ben 26 giornate instabili ...

Meteo. Dopo i temporali - arriva il super caldo africano : da domenica si vola a 35° : Da domenica 10 Giugno il Belpaese verrà travolto da una fiammata africana che dal deserto del Sahara si farà strada verso il nostro territorio, prima dell'arrivo delle nuove perturbazioni atlantiche. In Sicilia si toccheranno anche ii 37°.Continua a leggere

Meteo - da domenica in arrivo il "super caldo" dall'Africa : le previsioni : Il caldo vero e proprio non si farà attendere ancora a lungo, nonostane una certa insabilità persistente. “Conferme per una prima parte di Giugno con un Meteo piuttosto capriccioso per via di un...

Meteo - Italia divisa in due : temporali al Nord e caldo intenso al Sud : temporali continuano ad aggredire il Nord e da venerdì anche il Centro-Italia, mentre nelle regioni meridionali resiste il caldo intenso. Secondo gli esperti Meteo la situazione potrebbe cambiare nel corso del prossimo weekend, quando il maltempo dovrebbe farsi da parte e il termometro toccherà i 33 gradi.Continua a leggere

Allerta Meteo - settimana tempestosa al Centro/Nord per via dei violenti temporali - caldo africano in aumento al Sud Italia con valori massimi fino a +35/37°C : 1/17 ...

Allerta Meteo - brusco peggioramento in arrivo al Nord mentre lo scirocco porterà ancora più caldo al Sud : 1/15 ...

Meteo Sardegna : termometro a 34 gradi - domani ancora caldo : Fine settimana sotto il segno dell’estate piena quello appena iniziato in Sardegna, con il termometro che tra oggi e domani in alcune località dell’Isola potrà raggiungere anche i 34 gradi. Come in pieno agosto. “La Sardegna è sotto un campo di medie pressioni – annunciano dall’ufficio Meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu – tra oggi e domani la nuvolosità sarà alta e sottile. Le temperature ...

Previsioni Meteo - dopo il caldo weekend della Festa della Repubblica tornerà subito il maltempo con piogge e temporali : 1/20 ...