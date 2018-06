Mete per le vacanze | Santo Domingo un paradiso da vivere

Meteo : temporali con gradine al Centro-Nord - si abbassano le temperature a Sud : L'instabilità al Centro-Nord è portata da un vortice di bassa pressione che, nei prossimi giorni, farà sentire i suoi effetti anche al Sud. Il caldo si attenuerà prima nel Settentrione poi, da da domani, su tutto il resto dello Stivale.Continua a leggere

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per forti temporali - soprattutto sul settore settentrionale e sul Verbano : In vigore anche oggi l’Allerta gialla per i forti temporali previsti sul Piemonte: Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) rende noto che sono attese piogge intense sul settore settentrionale della regione e in particolare sul Verbano. In alcune zone i temporali potrebbero essere accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Domani rovesci e temporali dovrebbero spostarsi sul sud del Piemonte. Atteso un rapido ...

Servizio Meteo esclusivo per Levabolli - il Report Grandine Italia - Europa e Mondo : Mentre per tutto il Mondo è disponibile tutto l'anno. Come viene diffuso il Report Grandine? Per e-mail tutti i giorni nella lingua che ci avete chiesto , Italiano, inglese, francese, portoghese, ...

Allerta Meteo - ancora maltempo al Centro/Nord : nuovo avviso della protezione civile per le prossime ore e i prossimi giorni : Allerta Meteo – Un minimo depressionario di origine atlantica tende a raggiungere le regioni Nord-occidentali dell’Italia, determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi sulla Valle D’Aosta e sul Piemonte, in estensione ad altre regioni del Nord, specie su quelle dell’arco alpino. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Previsioni Meteo shock per i mondiali di calcio 2018 : pioggia e tempeste potrebbero rovinare il primo weekend del torneo : I luoghi che ospiteranno i mondiali di calcio 2018 sono sparsi in tutta la Russia. Considerata la vastità della nazione, queste località sono ampiamente separate tra loro, con alcune a distanza di 3.000 km dalle altre. Per questo, le partite che inizieranno allo stesso orario, difficilmente si svolgeranno sotto le stesse condizioni Meteorologiche. La prima partita si giocherà a Mosca, giovedì 4 giugno, quando la Russia affronterà l’Arabia ...

Meteo - addio estate : arrivano temporali e grandine (con temperature giù di 10 gradi) : estate sì, ma solo un assaggio, per ora. La stagione prosegue infatti a singhiozzo e fenomeni violenti si alternano a fiammate...

Mondo TV - intesa con MOPI - Meteo Operations Italia : Mondo TV insieme a MOPI - Meteo Operations Italia S.r.l, società meglio conosciuta con il marchio Centro Epson Meteo, per insegnare l'ecologia ai bambini in modo divertente e avventuroso

Allerta Meteo Veneto : domani Stato di Attenzione per temporali nella zona dolomitica : Il Veneto resta interessato da condizioni di instabilità fino alle prime ore di domani con probabilità di rovesci e temporali, localmente anche intensi, su tutta la regione. Dal pomeriggio di domani potrebbero verificarsi rovesci e temporali, localmente anche intensi, nella zona dolomitica. Sulla base delle previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo Stato di Attenzione per possibili ...

Allerta Meteo - allarme ESTOFEX per l’Adriatico : rischio disastro di maltempo in Austria - Slovenia e Croazia - ma attenzione anche in Italia - Montenegro e Albania : Allerta Meteo – anche oggi il bollettino ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) è molto preoccupante per il maltempo delle prossime ore tra l’Italia e i Balcani: azzeccatissime le previsioni di ieri, con i fenomeni estremi che hanno colpito il Centro/Nord del nostro Paese provocando danni e disagi, centinaia di evacuati per le frane, allagamenti e grandinate. Adesso, però, l’allarme è ben più elevato per stasera e domani: ...

