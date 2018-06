: #Migranti #Merkel 'Ue risponda in modo unitario o esplode. Contrastare l'immigrazione illegale e proteggere frontie… - Agenzia_Ansa : #Migranti #Merkel 'Ue risponda in modo unitario o esplode. Contrastare l'immigrazione illegale e proteggere frontie… - TelevideoRai101 : Merkel: contrastare migranti illegali - LauraT81562051 : RT @Agenzia_Ansa: #Migranti #Merkel 'Ue risponda in modo unitario o esplode. Contrastare l'immigrazione illegale e proteggere frontiere' h… -

"Sull'immigrazione illegale l'Europa deve essere unita". Così la tedescaa un incontro a Berlino con il suo omologo austriaco Kurz. Per la cancelliera è importantee "proteggere le frontiere esterne". "Decidiamo noi chi arriva in Europa,non gli scafisti", ha detto il cancelliere austriaco rispondendo alla domanda se sostenga la politica del ministro degli interni tedesco, Seehofer,che ha causato uno strappo con. Kurz ha aggiunto: non voglio "intromettermi" negli affari interni della Germania.(Di martedì 12 giugno 2018)