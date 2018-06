Mercato allenatori - Sacripanti alla Virtus. Avellino sceglie Vucinic : ROMA - Mentre in casa della Fiat Torino si aspetta la firma di coach Larry Brown che dovrebbe arrivare ad ore, Sidigas Avellino e Virtus Bologna hanno riempito la casella mancante dell'allenatore. ...

Mercato allenatori - Avellino ripartirà da Menetti? : ROMA - C'è aria di cambiamento in casa della Sidigas Avellino che ha salutato coach Stefano Sacripanti al termine di una stagione, la terza in Irpinia del coach lombardo, chiusa con la sconfitta in ...