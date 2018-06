Melissa Satta bikini esplosivo a Ibiza

people24.myblog

: RT @ChiccoseDOC: MELISSA SATTA, IN VACANZA AD IBIZA, CON IL MARITO KEVIN PRINCE BOATENG ED IL FIGLIO MADDOX.. - IbizaPromoUK : RT @ChiccoseDOC: MELISSA SATTA, IN VACANZA AD IBIZA, CON IL MARITO KEVIN PRINCE BOATENG ED IL FIGLIO MADDOX.. - ChiccoseDOC : MELISSA SATTA, IN VACANZA AD IBIZA, CON IL MARITO KEVIN PRINCE BOATENG ED IL FIGLIO MADDOX.. - Paolino843 : RT @MediasetTgcom24: Melissa Satta, bikini incontenibile a Ibiza #melissasatta -

(Di martedì 12 giugno 2018) E’ tempo di vacanze per i Satteng che anche quest’anno hanno sceltoper le loro vacanze. In splendida formasi dedica alla tintarella a pochi passi dal mare con un cambioal cardiopalmo. Sullo stesso lettino, al suo fianco si rilassi, Boa che sfoggia un biondo platino niente male. Di sera, in compagnia di amici, la coppia si “tuffa” nella movida locale.