romadailynews

: Meleo: prosegue installazione strisce pedonali al led Porta Metronia: Di seguito le parole… - romadailynews : Meleo: prosegue installazione strisce pedonali al led Porta Metronia: Di seguito le parole… -

(Di martedì 12 giugno 2018): sperimentazione che vogliamo estendere ad altre zone città Roma – Di seguito le parole di Linda, assessora alla Mobilità di Roma Capitale. “Voglio dare un piccolo aggiornamento su come procedono i lavori per la messa in sicurezza dell’incrocio tra via dell’Amba Aradam e. Come da programmal’dellea led. Il nuovo sistema che Roma ha deciso di testare per rendere ancora più visibile l’attraversamento pedonale”. “Una sperimentazione che vogliamo estendere anche in altri punti della città -spiega-. Ricordo che i lavori fra via dell’Amba Aradam eprevedono vari interventi. Nuovi impianti semaforici, il prolungamento dell’isola pedonale e l’ampliamento di due isole di traffico. Le operazioni, intanto, sono svolte in orario notturno per ...