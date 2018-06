Mef - Tria vedrà Le Maire e Scholz per avvio dialogo governance Ue : Roma, 12 giu. , askanews, - Il Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria incontrerà domani e dopodomani gli omologhi francese e tedesco, Bruno Le Maire e Olaf Scholz , rispettivamente a Parigi e Berlino, per avviare un dialogo ...

Mef - avvenuto passaggio di consegne tra Padoan e Tria : Teleborsa, - Mentre il Parlamento si prepara a votare la fiducia del nuovo governo M5S-Lega , i nuovi ministri prendono possesso dei rispettivi dicasteri. Il nuovo Ministro dell'Economia e delle Finanze, prof. Giovanni Tria , si è insediato oggi al Palazzo delle Finanze in via XX Settembre. Il passaggio di consegne con il predecessore, prof. Pier Carlo Padoan , è avvenuto ...

Giovanni Tria verso Mef - ha scritto ok aumento Iva per flat tax... : Giovanni Tria, 69 anni, indicato secondo una fonte del Movimento 5 Stelle come possibile ministro del'Economia del governo M5s-Lega, aveva commentato solo 15 giorni fa il programma economico stilato dalle due formazioni, preoccupato dei costi e convinto della necessità di far scattare le clausole di ...