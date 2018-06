Mazda Vision Coupé - A Milano la Concept incontra il mondo della fotografia

quattroruote

(Di martedì 12 giugno 2018) Nella capitale italiana del design,, laha esposto la, vincitrice del premioCar of the Year 2018. Nel corso di un evento, andato in scena presso i Caselli DaziarircoPace, linnovativo prototipo è stato messo in mostra accanto a una serie di scatti dautore, in un fil rouge che unisce ildel design automotive a quello. Levoluzione del Kodo Design. Presentata a fine 2017 al Salone di Tokyo, ed esposta per la prima volta in Europa allo scorso Salone di Ginevra, lasi caratterizza per una notevole pulizia stilistica: linee essenziali si combinano dando vita a un modello elegante e al tempo stesso dinamico. I suoi stilemi, ispirati in parte dalla RXdel 2015, anticipano la naturale evoluzione del Kodo design, fonte dispirazione per la realizzazione dei prossimi modelli di serie. I designer ...