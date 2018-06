Massimiliano Rosolino a Gardaland Sea Life Aquarium con le figlie

Giornata Mondiale degli Oceani - Massimiliano Rosolino al Gardaland SEA LIFE Aquarium : Oggi venerdì 8 giugno, Massimiliano Rosolino è stato ospite d’eccezione della Giornata Mondiale degli Oceani al Gardaland SEA LIFE Aquarium Massimiliano Rosolino, campione olimpico a Sidney 2000 e Mondiale a Fukuoka 2001, è stato testimonial della Giornata Mondiale degli Oceani oggi a Gardaland SEA LIFE Aquarium. L’ex nuotatore ha visitato l’acquario insieme alle figlie Sofia e Vittoria, nelle vesti di padre paladino dell’ambiente, ...

Massimiliano Rosolino : «Con Natalia io sono in panchina» : Chi avrebbe mai detto che nella coppia Rosolino-Titova ad avere il controllo della beauty routine di famiglia fosse lui! «Allo specchio il capo sono io», dice al nostro incontro l’ex campione di nuoto, che insieme alla sua Natalia è stato scelto come portavoce del progetto #ShiseidoXSport. L’iniziativa racconta il rapporto tra bellezza e attività sportiva, inclusa la preparazione della pelle per le performance atletiche attraverso ...

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova - di bellezza se ne occupa lui : Erano allievo e insegnante, ora sono una coppia nella vita (e non solo). Massimiliano Rosolino, 39 anni ex campione di nuoto, e la compagna la ballerina, Natalia Titova, 44 anni, sono i portavoce del progetto #ShiseidoXSport, l‘iniziativa che racconta il rapporto tra bellezza e attività sportiva, inclusa la preparazione della pelle per le performance atletiche. In questo video per VanityFair.it parlano di amore, di relazioni, di passioni e ...

Gardaland SEA LIFE Aquarium spegne 10 candeline! Special guest Massimiliano Rosolino : Gardaland SEA LIFE Aquarium festeggia i suoi primi 10 anni con una caccia al tesoro e la partecipazione di Massimiliano Rosolino. Un traguardo importante per uno dei 50 SEA LIFE nel mondo, con un’unica mission: la sensibilizzazione e la salvaguardia del mondo marino Gardaland SEA LIFE Aquarium sta per spegnere le sue prime 10 candeline! Il 31 maggio 2008, ben 10 anni fa, l’acquario gardesano – il primo interamente tematizzato in Italia – ...

Massimiliano Rosolino/ Per Natalia Titova un papà modello - ma lui l'aveva presa sotto gamba...(Domenica In) : Massimiliano Rosolino si sta preparando per una delle sfide lanciate a febbraio da Raoul Bova e che riporterà l'ex nuotatore in vasca al fianco di Filippo Magnini e Emiliano Brembilla. Un'iniziativa che l'attore ha voluto per omaggiare il padre Giuseppe e che Rosolino ha accolto al volo al fianco dei compagni ed ex colleghi. A guidare il team, sottolinea La Gazzetta dello Sport, ci sarà Marco Proietti, ex campione europeo Masters. Massimiliano ...

Nuoto - Massimiliano Rosolino critica la scelta di Federica Pellegrini : “Torna ai 200 stile libero per essere competitiva!” : Il tema è sempre lo stesso: “200 stile libero si, 200 stile libero no“. Il progetto “velocità” di Federica Pellegrini non decolla e quel 54″42 dei Campionati Italiani di Riccione non esalta proprio, vedendo che il resto del mondo si esibisce su tempi di 2″ più veloci. Ed allora perché perseverare? Se lo chiedono in tanti e le critiche circa questa scelta non arrivano solo dagli appassionati di Nuoto ma anche ...