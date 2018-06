Martina Pd | L' Italia ora rischia isolamento

Migranti - Martina : ora Italia più isolata : 10.42 "Quella della nave Aquarius è stata "una gestione sconsiderata", che porterà l'Italia "a essere isolata" quando il 28 giugno il vertice Europeo dovrà affrontare il tema dell'immigrazione. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, intervenendo a "Radio anch'io" su Radiorai.

Karate - Premier League Istanbul 2018 : altre tre finali per l’Italia! Il kata a squadre femminile si giocherà la vittoria - Michele Martina e Clio Ferracuti il terzo posto : La seconda giornata di gare della Premier League di Karate a Istanbul (Turchia) regala altre tre finali all’Italia. Il kata a squadre femminile lotterà per il primo gradino del podio, mentre nel kumite Michele Martina e Clio Ferracuti si giocheranno il terzo posto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni Partiamo dal kata a squadre femminile dove il terzetto delle Fiamme Oro vola in finale. Benardi, D’Agostini e Nicosanti hanno ...

Scherma - Martina riconquista il tricolore - e l'oro - per l'Esercito Italiano : Martina Criscio, insieme alla compagne di squadra Caterina Navarria, Chiara Mormile e Benedetta Baldini, ha conquistato l'oro nella gara a squadre di sciabola nei Campionati Italiani Assoluti di ...

PIERRE CARNITI E' MORTO/ Storico segretario Cisl e senatore Psi - Martina (Pd) : "Italia grata per suo impegno" : PIERRE CARNITI è MORTO: fu segretario generale Cisl e senatore Psi. L'anno scorso lo scontro con Luigi Di Maio per un attacco del capo politico M5s ai sindacati. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:13:00 GMT)

Fisco : Martina - flat tax? continua presa in giro italiani : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “#flatTax. continua la presa in giro degli italiani da parte di Lega e M5S. Sulle imprese fanno finta di non sapere che abbiamo già fatto noi: Ires (dal 27,5 al 24%) e Iri (al 24% per le Pmi) #bastapropaganda”. E’ quanto scrive su twitter il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina. L'articolo Fisco: Martina, flat tax? continua presa in giro italiani sembra essere il primo su CalcioWeb.

Fisco : Martina - flat tax? continua presa in giro italiani : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “#flatTax. continua la presa in giro degli italiani da parte di Lega e M5S. Sulle imprese fanno finta di non sapere che abbiamo già fatto noi: Ires (dal 27,5 al 24%) e Iri (al 24% per le Pmi) #bastapropaganda”. E’ quanto scrive su twitter il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina. L'articolo Fisco: Martina, flat tax? continua presa in giro italiani sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Fisco : Martina - flat tax? continua presa in giro italiani : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “#flatTax. continua la presa in giro degli italiani da parte di Lega e M5S. Sulle imprese fanno finta di non sapere che abbiamo già fatto noi: Ires (dal 27,5 al 24%) e Iri (al 24% per le Pmi) #bastapropaganda”. E’ quanto scrive su twitter il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina. L'articolo Fisco: Martina, flat tax? continua presa in giro italiani sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Martina (Pd) : “Non faremo sconti. Opposizione a contratto sbagliato per gli italiani” : “Questa piazza è l’inizio del nostro lavoro nel paese per l’alternativa popolare. Non faremo sconti a questo Governo. Che fa il Governo, protegge i dazi di Trump? Dobbiamo chiedere a tanti elettori di centrosinistra di tornare a casa: questa casa è aperta e si rinnova, ma è orgogliosa del lavoro fatto. Misureremo questo Governo immediatamente, in particolare nel confronto europeo. Non faremo fare passi indietro al paese, ...

Governo - Martina : Lega-M5s giocano ancora a risiko su pelle italiani : "Lega e M5s giocano ancora a risiko sulla pelle dell'Italia. Siamo ancora allo scontro tra i loro interessi di partito alla faccia dei bisogni degli italiani". Lo scrive su Twitter il segretario ...

Governo : Martina - Lega-M5S giocano a risiko su pelle italiani : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Lega e M5S giocano ancora a risiko sulla pelle dell’Italia. Siamo ancora allo scontro tra i loro interessi di partito alla faccia dei bisogni degli italiani”. Lo scrive il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, su twitter. L'articolo Governo: Martina, Lega-M5S giocano a risiko su pelle italiani sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Martina - Lega-M5S giocano a risiko su pelle italiani : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Lega e M5S giocano ancora a risiko sulla pelle dell’Italia. Siamo ancora allo scontro tra i loro interessi di partito alla faccia dei bisogni degli italiani”. Lo scrive il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, su twitter. L'articolo Governo: Martina, Lega-M5S giocano a risiko su pelle italiani sembra essere il primo su Meteo Web.

Martina : cambio di tono? Bene per Italia : 11.20 "Se Lega e M5S decidono di cambiare verso e misurare i toni è un Bene per tutti, per l'Italia. Serve dare una mano all'Italia e al presidente Mattarella a gestire questa situazione complessa. La cosa incredibile rimane la faciloneria con cui Lega e M5S hanno giocato sulla pelle dell'Italia una campagna inaudita". Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina a Radio Anch'io.

Martina : se Lega e M5S misurano i toni è un bene per l'Italia : Roma, 30 mag. , askanews, 'Se Lega e M5S decidono di cambiare verso e misurare i toni è un bene per tutti, per l'Italia'. Lo ha dichiarato il segretario reggente del Partito democratico Maurizio ...

Governo : Martina - grazie a Gentiloni per grande lavoro a servizio Italia : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – ‘Tutti dobbiamo un grazie a Paolo Gentiloni per il grande lavoro fatto al servizio dell’Italia. La sua competenza, la sua serietà e la sua passione sono un punto di riferimento prezioso per tutto il Pd”. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina a margine di un incontro a Milano con i giovani democratici. L'articolo Governo: Martina, grazie a Gentiloni per grande lavoro a ...