Marte | rover Opportunity bloccato da tempesta di sabbia Da due giorni Nasa non ha

Violenta tempesta di sabbia su Marte : il rover Opportunity è bloccato - missione sospesa : Una Violenta tempesta di sabbia su Marte ha costretto il rover Opportunity a sospendere la sua missione di esplorazione: la tempesta , che ha iniziato a svilupparsi il 1° giugno, in pochi giorni ha oscurato il cielo, coprendo un’area più grande del Nord America e impedendo ai pannelli solari del rover di funzionare e ricaricare le batterie. La NASA ha reso noto che le operazioni scientifiche del rover sono al momento sospese, ma che è stato ...

