Marco Impagliazzo Comunità di Sant’Egidio | «L’accoglienza è un fondamento del Vangelo»

vanityfair

: RT @AVincenzoni: #italsimpatia nell'articolo di @Marco_europa Impagliazzo su @Avvenire_Nei - LuigiaFio : RT @AVincenzoni: #italsimpatia nell'articolo di @Marco_europa Impagliazzo su @Avvenire_Nei - IsoldiFranco : RT @AVincenzoni: #italsimpatia nell'articolo di @Marco_europa Impagliazzo su @Avvenire_Nei - MarcosalaRoma : RT @AVincenzoni: #italsimpatia nell'articolo di @Marco_europa Impagliazzo su @Avvenire_Nei -

(Di martedì 12 giugno 2018) No, in Spagna non ci sono ancora: mancano 4 giorni di navigazione e chissà come arriveranno questi 629 migranti che non sono riusciti a sbarcare in Italia. Il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini l’aveva preannunciato in campagna elettorale e ora l’ha fatto: domenica 10 giugno ha dato ordine di chiudere i porti italiani alla Aquarius, chiedendo ad altri Paesi dell’Unione Europea di permetterne lo sbarco altrove, perché qui in Italia lui i migranti non li vuole accogliere. Non così almeno: «Però non era questa la situazione per fare il braccio di ferro: questa è una situazione di emergenza. Se si vuole fare una trattativa a livello europeo, non va fatta con delle persone in ostaggio, che vagano nel Mediterraneo in gravi condizioni di salute, con donne incinte e bambini disidratati», interviene, presidente della...