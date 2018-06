Mamme multitasking | i 10 “superpoteri” delle donne quando diventano madri

dilei

(Di martedì 12 giugno 2018) Si dice che una donna possa fare dieci cose contemporaneamente e intanto pensare all’undicesima. Ma se la donna ha già di per sé la fama di creatura, la situazione cambia drasticamentediventa mamma. Fermatevi un secondo, tirate un respiro e provate a rispondere a questa domanda: quante cose siete in grado di iniziare, eseguire e finire in soli dieci minuti? Sono molte più di quelle che potreste immaginare. E se ci riuscite il motivo è chiaro: una madre acquisisce energie, capacità mentali e anche fisiche impensabili prima di aver messo al mondo un figlio. In soli 10 minuti, ad esempio, siamo in grado di preparare i nostri bambini per andare a scuola. Non importa quanti siano, quanto siano di cattivo umore o quanto siano pestiferi. Dal maglioncino alla stringa della scarpa, in dieci minuti la missione è compiuta. E l’undicesimo si può già uscire di casa. ...