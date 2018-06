Maltempo | valanga in Svizzera | chiuso il colle Gran San Bernardo 

meteoweb.eu

(Di martedì 12 giugno 2018) A causa di una colata di neve in territorio svizzero e’ statoal traffico ildelSan Bernardo, chega la Valle d’Aosta al cantone elvetico del Vallese. La strada restera’ chiusa almeno per tutta la notte. Il distacco, avvenuto nel tardo pomeriggio non lontano dal posto di frontiera, fa seguito alle intense piogge che si stanno registrando nella zona. Il, a quasi 2.500 metri di quota, era stato riaperto al traffico lo scorso 5 giugno dopo la consueta chiusura durante la stagione invernale L'articoloinilSanMeteo Web.