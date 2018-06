Maltempo | trauma cranico per l’agente travolto da una frana 

meteoweb.eu

(Di martedì 12 giugno 2018) E’ stato recuperato e trasportato in ospedale l’agente della Polizia locale di Toscolano Maderno (Brescia)da una frana mentre si trovava sulla passerella di Covoli. L’uomo ha riportato un importanteed è stato investito da massi e fango durante un sopralluogo per verificare lo stato del torrente che scorre sotto la passerella. Le sue condizioni sono ritenute serie. Ha invece rifiutato il trasporto in ospedale la collega che era con lui e che non ha riportato ferite. L’agente della Polizia locale di Toscolano Maderno, nel Bresciano,da una frana e ricoverato in gravi condizioni agli Ospedali civili di Brescia, stava effettuando un sopralluogo dopo ilche si e’ verificato questa mattina. Valsabbia e Alto Garda le zone piu’ colpite nel Bresciano. A Vestone e Sabbio Chiese, dove si sono registrati allagamenti, ...