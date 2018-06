meteoweb.eu

: Maltempo: blackout di corrente elettrica a Monza - Barcellonameteo : Maltempo: blackout di corrente elettrica a Monza - corriereveneto : #Maltempo Pioggia e fulmini, allagamenti e blackout in provincia di #Verona - Vicenza_Today : GRAVI DANNI A CAUSA DEL MALTEMPO DI OGGI ---> -

(Di martedì 12 giugno 2018) Fortein Lombardia, e in particolare a Monza dove un’ora dielettrico ha lasciato senza luce ed elettrodomestici l’intera città di Monza. I disagi si sono verificati nel tardo pomeriggio di oggi fino alle prime ore della serata. Diverse le telefonate al numero di emergenza per chiedere il ripristino della, e ai vigili del fuoco per alcune auto rimaste bloccate in alcuni sottopassi allagatisi tra Monza e provincia. L'articolodiMeteo Web.